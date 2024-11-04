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共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

9大國會議員選戰區 左右政黨贏得多數席

編譯廖振堯／綜合報導
共和黨籍內州國會參議員費雪(右)面臨獨立候選人奧斯勃恩的強力挑戰。(美聯社)
共和黨籍內州國會參議員費雪(右)面臨獨立候選人奧斯勃恩的強力挑戰。(美聯社)

大選之日除了眾所矚目的總統之爭，國會兩院議員選舉也非常有看頭，將決定哪個政黨贏得多數席位，影響下一任總統的議程推行。國家廣播公司新聞網(NBC News)便整理出九大值得關注的議員選戰。

•德州國會參議員

現任德州聯邦眾議員歐瑞德(Colin Allred)正挑戰連任兩屆的共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)，試圖將他描繪成無所作為的極端分子；克魯茲則認為歐瑞德過於自由派。克魯茲在民調中仍小幅贏過歐瑞德，但部分民調中其領先優勢已拉近到誤差區間內。

•內州國會參議員

兩屆共和黨參議員黛比‧費雪(Deb Fischer)面臨工會領袖、海軍退伍軍人出身的獨立候選人奧斯勃恩(Dan Osborn)強力挑戰，投入數百萬元競選、將奧斯勃恩貶為左派的特洛伊木馬；奧斯勃恩批評州參院是由一干富人組成，不會為內州貢獻。

•馬州國會參議員

共和黨籍霍根(Larry Hogan)兩次突破藍州、當選州長，現在更嘗試成為1980年來首位贏得馬州參院席位的共和黨人；但不若先前逆勢勝選，他否決墮胎權的立場恐使他陷入苦戰。

•佛州國會參議員

雖然佛州紅勢底定，前任民主黨籍聯邦眾議員穆薩爾-鮑爾(Debbie Mucarsel-Powell)仍欲挑戰共和黨參議員史考特(Rick Scott)，她主要關注墮胎權，望能吸引被史考特極右立場疏遠的溫和派選民。

•國會眾議員，賓州第10選區

此區中間偏右，現由極右翼的共和黨眾議員培瑞(Scott Perry)面臨民主黨人史泰森(Janelle Stelson)挑戰，後者籌集到巨額資金，悄悄拉近差距；培瑞也因此收回一些爭議立場，如支持削減社會福利。

•國會眾議員，維州第2選區

2022年共和黨人季耿絲(Jen Kiggans)靠著重新畫分後更有利的選區贏下眾議員席位，現在將被視為共和黨是否能守住陣地的東岸風向計。

•國會眾議員，威州第3選區

共和黨國會眾議員范奧爾登(Derrick Van Orden)作為黨內新戰力，曾因飆髒話、國情咨文時挑釁拜登而備受爭議，民主黨人庫克(Rebecca Cooke)正試圖以溫和派路線來搶下選區。

國會眾議員，德州第34選區

該選區拉丁裔人口眾多，民主黨眾議員龔薩雷茲(Vicente Gonzalez)如何抵擋墨西哥出生卻採極右路線的弗羅雷斯(Mayra Flores)將有看頭。

•國會眾議員，加州第47選區

民主黨兩屆眾議員波特(Katie Porter)前去競選參議員後，共和黨派出先前輸給波特的博烏(Scott Baugh)再次出戰；民主黨則派閔大衛(Dave Min)，但他在競選初期因酒駕輕罪而上新聞。

共和黨籍佛州聯邦參議員史考特)面臨民主黨對手穆薩爾-鮑爾(圖)的挑戰。(美聯社)
共和黨籍佛州聯邦參議員史考特)面臨民主黨對手穆薩爾-鮑爾(圖)的挑戰。(美聯社)
共和黨籍佛州聯邦參議員史考特(圖)面臨民主黨對手穆薩爾-鮑爾的挑戰。(美聯社)
共和黨籍佛州聯邦參議員史考特(圖)面臨民主黨對手穆薩爾-鮑爾的挑戰。(美聯社)
共和黨籍德州國會參議員克魯茲(左)面臨民主黨對手歐瑞德的挑戰。(美聯社)
共和黨籍德州國會參議員克魯茲(左)面臨民主黨對手歐瑞德的挑戰。(美聯社)
共和黨籍馬州州長霍根(右)能否擊敗民主黨對手阿索布魯克斯，贏得國會參議員席位，值...
共和黨籍馬州州長霍根(右)能否擊敗民主黨對手阿索布魯克斯，贏得國會參議員席位，值得關注。(美聯社)

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