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共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

接棒共和黨參院領袖 南達州熊恩、德州孔寧聲勢高

編譯潘勛／綜合報導
共和黨參院領袖麥康諾不再競選連任，德州參議員孔寧與南達州參議員熊恩( 圖)有望接棒。(路透)
共和黨參院領袖麥康諾不再競選連任，德州參議員孔寧與南達州參議員熊恩( 圖)有望接棒。(路透)

久任美國參院共和黨領袖的麥康諾即將卸下該職務，目前角逐接任該職務的共和黨人，以熊恩(John Thune，南達科他州)與孔寧(John Cornyn，德州)聲勢最為領先；不管兩人由誰當選，都將指揮眾院共和黨未來數年方向，若共和黨在5日選舉奪下參院多數，還會成為參院多數黨領袖。

美聯社3日報導，目前有意接替麥康諾的參院共和黨人都在全國穿梭，為同黨同僚輔選、籌款；總統選舉完那一周，參院共和黨團將改選，他們正在做最後論述。只是他們的競選動作大多在密室進行，另外，大多數共和黨聯邦參議員也還未表態自己支持誰。

熊恩目前擔任麥康諾的二把手，而孔寧在熊恩之前擔任那個職務。目前只有少數參院共和黨人公開表態支持誰；第三位有意該位子的人，是佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)，他正在忙自己的連任，只有他可能攪局，但第四位共和黨人也可能跳出來。

很多方面看來，熊恩與孔寧都極為相似，故讓參院共和黨人難以抉擇；他倆都相當受同僚喜愛，而且走麥康諾的模式，較傾向傳統共和黨一脈；但兩人也都表示，會試走麥康諾以外的路子，採較開放態度。

兩人也試著凸顯自己與麥康諾有別，對外表明自己支持川普今年角逐總統。他們跟麥康諾一樣，過去都與川普吵嘴，尤其在2021年國會暴亂案之後。但熊恩、孔寧近幾個月都頻繁與川普接觸、參與選戰造勢，造訪川普佛州宅邸。

川普能否當選，他是否支持其中一人，都可望扮演決定性因素。

孔寧9月談到川普時表示，不曉得川普會做什麼，但選共和黨參院龍頭，顯然是共和黨參議員自己的事，他相信同僚投票時都了解。

一些川普在參院最堅強盟友敦促他別插手這次選舉。支持熊恩的穆林(Markwayne Mullin)表示，自己一直試著對川普說，誰都別支持較好，而川普知道無論誰成為下一個參院共和黨領袖，他都有必要與其共事。

共和黨參院領袖麥康諾不再競選連任，德州參議員孔寧( 圖)與南達州參議員熊恩有望接...
共和黨參院領袖麥康諾不再競選連任，德州參議員孔寧( 圖)與南達州參議員熊恩有望接棒。(路透)

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