德州州長下令醫院11月起要問移民身分 嚇壞無證客

德州新規要院方詢問就診移民的身分，嚇壞無證客社區，侵犯就診權。圖為德州邊界的海無證客接受新冠篩檢。(路透)

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)令自11月起到州內醫院就診，院方要先問移民身分，目的是追蹤無證移民的醫療費用，但聲稱不會影響醫療服務品質。佛州 已有類似法令，顯示共和黨主政的州，與民主黨執政的聯邦政府，移民政策相左。

艾伯特州長的命令並沒有強制規定，求診者一定要回答自己是否合法居留，但仍可能把無證移民嚇得不敢求醫。佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年就實施類似的政策，同樣也遭到批評。

德州各醫院為這項新措施已準備了好幾個月，並一再保證不會影響對病患的照護。醫院必須詢問求診者是否為美國公民？是否合法居留？求診者可以不回答，而根據聯邦法律，醫院必須告訴求診者，回不回答相關問題，都不會影響醫療服務。

德州醫院明年3月起須向州政府提供有關報告。州衛生當局目前要醫院填具的表格，不含病患姓名及個資(包括移民身分)。醫療提供業者則須將看診病人分為一般就診和急診兩大類，並記錄其在美身分，是公民、移民還是非法居留？

製作這些報告會增加聯邦醫療補助保險計畫(Medicaid)和兒童健保計畫(Children's Health Insurance Program, CHIP)的成本，也會增加沒有保險的病患診療費用。艾伯特說，「德州人不應負擔非法移民 的醫療費。」

佛州實施類似政策逾年，初步統計顯示，2003年6至12月，將近8%的門診和7%的急診病患拒絕回答。急診病患，不到1%是非法移民。

佛州移民社團和健保組織利用簡訊、海報、電郵等，讓非法移民明白其就診權，但一年來，害怕因就診透露身分被遣返的心理，仍未見減緩。