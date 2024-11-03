克服罹罕見癌症 加州男完成鐵人大賽

罹患罕見癌症的50歲加州男子帕斯夸爾克服萬難，完成「越快鐵人世界錦標賽」 ，贏得「傳奇運動員」地位，終生完成15項鐵人三項運動賽事。(取自臉書)

加州 50歲男子帕斯夸爾(Jonathan Pascual)2022年被診出罹患第四期縱膈副神經節瘤(mediastinal paraganglioma)絕症，但最近克服萬難，完成「越快鐵人世界錦標賽」(VinFast Ironman World Championship)，實現長久以來的夢想，贏得「傳奇運動員」(Legacy Athlete)的地位，終生完成15項鐵人三項運動賽事。

美國廣播公司新聞網(ABC News)1日報導，帕斯夸爾前年被診出罹患罕見的癌症 ，且已擴散到他肺部及骨骼，他的醫生表示，估計他還能活上五年。2007年他被診出有腦瘤，但能動手術摘除。

自1999年便參加鐵人三項的帕斯夸爾向「早安美國」(Good Morning America)節目表示，因為他得病的症候群，例如呼吸急促與長期疼痛，肯定更難以訓練而備戰10月賽事；「假如我跑太快或太用力，心率就會飆得高到天，出現暈眩甚至昏倒」。

鐵人三項賽事要游泳2.4哩、騎自行車112哩，最終則是長跑26.2哩。帕斯夸爾完成過15項賽事，取得參加「鐵人世界錦標賽」(Ironman World Championship)這項系列賽終極比賽的資格。

「國家癌症研究所」(National Cancer Institute)指出，副神經節瘤是一種神經內分泌瘤，會在腎上腺外，某些血管與神經附近形成；這種腫瘤 非常罕見，估計每100萬人才2人罹患，最常發現在30到50歲人當中。

「國家醫學圖書館」(National Library of Medicine)館藏一篇論文指出，副神經節瘤很罕見，可以發生在全身很多地方，縱膈副神經節瘤更是罕見，占縱膈團塊不到0.3%。

帕斯夸爾表示，鐵人三項對他來說最困難的是游2.4哩，原因是腫癌處於前傾位置，影響到血流，呼吸極為困難；有時候他得以仰式才能吸上氣。

帕斯夸爾指出，他參加鐵人錦標賽，不僅代表個人成就，另向其他癌症患者致敬；到達夢想已久的終點線時，像是心中上演許久的電影終於成真。

帕斯夸爾汲取自己的經歷而向面臨困難的人忠告說，別害怕向人求助，自己能達到今天，是因為獲得的幫助。