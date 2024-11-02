我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

印第安納瓊斯支持賀錦麗 哈里遜福特：把票投給前進

「心中的電影成真」克服罕見癌症 加州男完成鐵人大賽

編譯潘勛／即時報導
罹患罕見癌症的50歲加州男子帕斯夸爾克服萬難，完成「越快鐵人世界錦標賽」 ，贏得「傳奇運動員」地位，終生完成15項鐵人三項運動賽事。(取自臉書)
罹患罕見癌症的50歲加州男子帕斯夸爾克服萬難，完成「越快鐵人世界錦標賽」 ，贏得「傳奇運動員」地位，終生完成15項鐵人三項運動賽事。(取自臉書)

加州50歲男子帕斯夸爾(Jonathan Pascual)2022年被診出罹患第四期縱膈副神經節瘤(mediastinal paraganglioma)絕症，但最近克服萬難，完成「越快鐵人世界錦標賽」(VinFast Ironman World Championship)，實現長久以來的夢想，贏得「傳奇運動員」(Legacy Athlete)的地位，終生完成15項鐵人三項運動賽事。

美國廣播公司新聞網(ABC News)1日報導，帕斯夸爾前年被診出罹患罕見的癌症，且已擴散到他肺部及骨骼，他的醫生表示，估計他還能活上五年。2007年他被診出有腦瘤，但能動手術摘除。

自1999年便參加鐵人三項的帕斯夸爾向「早安美國」(Good Morning America)節目表示，因為他得病的症候群，例如呼吸急促與長期疼痛，肯定更難以訓練而備戰10月賽事；「假如我跑太快或太用力，心率就會飆得高到天，出現暈眩甚至昏倒」。

鐵人三項賽事要游泳2.4哩、騎自行車112哩，最終則是長跑26.2哩。帕斯夸爾完成過15項賽事，取得參加「鐵人世界錦標賽」(Ironman World Championship)這項系列賽終極比賽的資格。

「國家癌症研究所」(National Cancer Institute)指出，副神經節瘤是一種神經內分泌瘤，會在腎上腺外，某些血管與神經附近形成；這種腫瘤非常罕見，估計每100萬人才2人罹患，最常發現在30到50歲人當中。

「國家醫學圖書館」(National Library of Medicine)館藏一篇論文指出，副神經節瘤很罕見，可以發生在全身很多地方，縱膈副神經節瘤更是罕見，占縱膈團塊不到0.3%。

帕斯夸爾表示，鐵人三項對他來說最困難的是游2.4哩，原因是腫癌處於前傾位置，影響到血流，呼吸極為困難；有時候他得以仰式才能吸上氣。

帕斯夸爾指出，他參加鐵人錦標賽，不僅代表個人成就，另向其他癌症患者致敬；到達夢想已久的終點線時，像是心中上演許久的電影終於成真。

帕斯夸爾汲取自己的經歷而向面臨困難的人忠告說，別害怕向人求助，自己能達到今天，是因為獲得的幫助。

癌症 加州 腫瘤

上一則

為保房子、詐領社安金 亞利桑納州男冰櫃藏父遺體4年

下一則

德州醫院「拖40小時」才救 流產婦感染併發症死亡

延伸閱讀

PG&E費率漲幅是灣區通膨率8倍 紐森發布遏制令

PG&E費率漲幅是灣區通膨率8倍 紐森發布遏制令
安沛倫關切公安、住房問題：州府需要出身底層的立法者

安沛倫關切公安、住房問題：州府需要出身底層的立法者
車牌可見性影響安全、執法 加州車管局重視

車牌可見性影響安全、執法 加州車管局重視
保險公司只憑空拍判屋頂生苔拒保 屋主怒

保險公司只憑空拍判屋頂生苔拒保 屋主怒

熱門新聞

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

2024-10-26 20:28
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

2024-10-26 21:00
前總統歐巴馬的大女兒瑪莉亞歐巴馬，刻意省略姓氏，闖蕩電影界。(路透資料照片)

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

2024-11-01 00:15
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

2024-10-26 11:37
密西根州特洛伊學區董事會的七名成員，現任主席施密特(後排右一)去年在一封電子郵件中，針對亞裔家長的不當描述，引發亞裔刻板印象爭議，招致撻伐。(特洛伊學區董事會官網)

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

2024-10-29 16:55
科羅拉多州15歲少女鮑勒(右，與母親合影)吃了麥當勞四盎司牛肉堡，感染大腸桿菌導致急性腎衰竭 。(美聯社)

10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭

2024-10-29 20:20

超人氣

更多 >
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?
觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」

觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」
華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元

華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢