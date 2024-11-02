佛州萬聖節派對槍響 17歲少年亂射2死7傷

佛州奧蘭多1日凌晨在熱鬧慶祝萬聖節時，發生槍擊案；一名17歲少年接連在兩個不同地點開槍亂射，造成兩人喪生，七人受傷。該名槍手(地上著黃色上衣者)隨即遭到巡邏員警制伏並逮捕。(路透)

佛州 奧蘭多街下1日凌晨還在熱鬧慶祝萬聖節 時，突然發生兩起槍擊 案；一名17歲少年接連在兩個不同地點開槍亂射，造成兩人喪生，七人受傷。警局局長史密斯(Eric Smith)表示，該名槍手當場被逮捕。

史密斯說，嫌犯在酒吧和餐廳林立的鬧區開槍，節慶打扮的群眾紛紛逃命。警方獲報趕到現場，槍手跑到另一條街繼續亂射。傷者年紀在19歲到39歲之間，送醫急救後，均無生命危險。最後一位受害人是在慌亂中被踩傷，經治療也無大礙。

史密斯說，警方根據街頭錄影指認開槍嫌犯，發現同一人在二個地點開槍，「不管心態為何，他是一副不分青紅皂白就要開槍殺人的架勢。」警方逮捕兇手後，當場繳獲一把手槍，確認他是唯一嫌犯。

警方以兩項一級謀殺罪和六項一級謀殺未遂罪，對兇手提出犯罪指控。

史密斯說，31日晚到1日早晨的萬聖節街頭派對，約有5到10萬人參加這場年度盛會，警方派出100多名警力巡邏各處，維持治安，不料仍發生此事。

奧蘭多萬聖節慶祝活動，群眾通常會從31日晚上玩到2日，但市長戴爾(Buddy Dyer)於槍擊案後發布緊急狀態命令：接下來七天，鬧區午夜後不准賣酒，凌晨1時到5時實施宵禁。「我們不輕易做此決定，事先曾商議過好幾種辦法。」

史密斯說，過去的萬聖節，警方會封街，用警犬檢查是否有人攜帶槍械，但去年州議會通過「槍械不外露就毋須攜槍許可」法令後，改變作法。「你只要符合某些標準，就可攜槍上街，我們也莫可奈何」。

佛州檢察長貝印(Andrew Baine)表示，將視警方調查結果決定是否以成年人犯罪起訴嫌犯。

中佛州大學(Central Florida University)於1日發表聲明，指被害人其中一名死者和一名傷者是該校學生。