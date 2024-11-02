利率大降 若持有I系列債券宜換新

近來利率大降，數以百萬計購買「I系列債券」(I Bonds)的投資人必須決定是否繼續持有。(美聯社)

與通貨膨脹率掛鉤的政府儲蓄債券 在2022年通膨達到頂點之際，提供9.6%保證回報，大受投資 人歡迎。但如今利率 大降，數以百萬計購買「I系列債券」(I Bonds)的投資人必須決定，到底要繼續持有？還是將其贖回再買新債券？華爾街日報指出，大多數情況下的正確作法是：交換(exchange)。

I債券每六個月會根據通貨膨脹重置債券利率。在利率高峰期購買的任何I債券產品現在利率為1.9%。甫於1日發行的新I債券收益率(yield)為3.11%，較之前的4.28%又下降了些。

不過，新I債券的當前收益率，只是決定是否繼續持有或交易 I 債券的因素之一。I債券的報酬(return)是根據購買日確定的固定利率和基於當前通膨水平的浮動利率來計算。2022年通膨到頂後，浮動利率走低，但提供給客戶的固定利率上揚。購買I債券時拿到的固定利率與目前固定利率之間的差異，才是決定下一步該如何行動的最關鍵因素。

當前固定利率比兩年前高出一個百分點以上。財務顧問表示，這個差距顯示，在利率高峰期購買和持有I債券的投資人，現在進行交易是明智之舉；即使有規定在購買後五年內贖回I債券會受罰亦然。

與房貸再融資雷同，投資人需預先支付費用來進行交換；在贖回I債券時，會損失三個月利息；但只要時間拉長一點，就會再賺回來，而且其實不必等太久；現在購買的新債券表現將優於在七個月內通膨高峰時發行的債券。

財務顧問表示，如果持有多年前的I債券且固定利率差距更接近，贖回仍有意義，只是需要更長時間才能收支平衡。