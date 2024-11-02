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為保房子、詐領社安金 亞利桑納州男冰櫃藏父遺體4年

編譯陳韻涵／綜合報導
亞利桑納州男子希爾為保住過世父親的房子並詐領社安金，涉嫌將其遺體放進冰櫃存放後院長達四年，直到10月22日才被警方查獲並逮捕。(馬瑞科帕郡警長辦公室)
亞利桑納州男子希爾為保住過世父親的房子並詐領社安金，涉嫌將其遺體放進冰櫃存放後院長達四年，直到10月22日才被警方查獲並逮捕。(馬瑞科帕郡警長辦公室)

亞利桑納州男子希爾(Joseph Hill)為保住過世父親的房子並詐領社安金，涉嫌將其遺體放進冰櫃存放後院長達四年，他於10月22日被捕，後以2萬5000元交保，訂於本月4日過堂。

有線電視新聞網(CNN)引述法院文件報導，天普(Tempe)警方10月22日獲報，知悉51歲的希爾將逝世的父親老約瑟夫‧希爾(Joseph Hill Sr.)的遺體，放在住家後院的冰櫃裡，並在冰櫃上面覆蓋防水布和多條毯子。

警方登門巡查當天，希爾不讓警方檢查冰櫃。

負責此案的警探試圖查核老希爾的死亡紀錄卻找不到資料，只找到老希爾仍登記為該房屋擁有者的資訊，且直到去年3月仍在持續領取社會安全福利

警方取得搜索令後數日，重返希爾的住所；警方解釋逮捕令的條款後，希爾改變態度，稱「冰櫃裡有東西」。

警方宣讀告知嫌疑人有權保持沉默的「米蘭達宣言」(Miranda Rights)後，希爾坦言，父親四年前離世；翌日，他購置一個冰櫃，以期日後將父親埋在他於亞利桑納州斯特羅貝里(Strawberry)購置的一塊土地。

希爾表示，過去四年來，由於火災造成斯特羅貝里住所和天普住處的房子短暫停電，讓他必須移動冰櫃。

文件顯示，希爾曾多次試圖把冰櫃埋進沙漠中，但他坦言，「那裡總是有人來來去去」；事件曝光時，冰櫃放在他的後院，已有約四個月到六個月未插電。 

警方後來拆掉防水布、毯子、塑膠膜和膠帶，終於在冰櫃裡發現人類骨骸和「大量生物物質」。

以2萬5000元交保的希爾供稱，他不願提父親死亡的原因，是天普這棟房屋並不在他的名下，他害怕失去這棟房子。

馬瑞科帕郡(Maricopa County)法醫辦公室已著手鑑定老希爾的死因，但尚未公布驗屍報告。

天普 亞利桑納州 社會安全福利

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