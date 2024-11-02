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401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

記者胡玉立／綜合報導
聯邦國稅局提高2025年退休帳戶限額，401(K)計畫為2.35萬元，但「超級追加」可使60至63歲者上限達到3.475萬元。(美聯社)
聯邦國稅局提高2025年退休帳戶限額，401(K)計畫為2.35萬元，但「超級追加」可使60至63歲者上限達到3.475萬元。(美聯社)

國稅局1日依據新法宣布，自2025年起，60歲到63歲年長勞工的401(k)計畫供款上限將獲准「超級追加」(super catch-up)，可追加存入1萬1250元，比2024年增加4250元，增幅約14%，是401(k)供款規則20年來最大幅度的改變；該年齡段供款上限最高3萬4750元。

明年開始，參與401(k) 計畫和類似職場退休計畫的50歲以下勞工，供款上限將調升至2萬3500元，比2024年高出500元。50至59歲年齡段和64歲以上勞工，明年可追加供款7500元，追加額度和去年相同；明年這兩個年齡段的供款上限均調高至3萬1000元，比去年高500元。

新增的退休法條款是2022年由國會通過，旨在協助60歲出頭年齡段「超級追加」退休儲蓄。儲戶可存入退休儲蓄帳戶的最高金額每年都根據通貨膨脹率調整；50歲以上年齡層各有其追加供款額度。

先鋒集團(Vanguard)2023年職場退休儲蓄計畫顯示，14%參與計畫者存至最高上限金額；收入逾15萬元參與者逾半數將供款推至上限；六分之一的65歲以上長者將供款存至規定上限。

針對允許員工特殊稅後供款的企業，2025年所有年齡層勞工供款上限，將今年的6萬9000元調高至7萬元；這項金額包含基本供款上限2萬3500元、雇主供款及任何額外稅後供款。結合新的追加條款，60歲至63歲者明年最高可在退休儲蓄計畫中存入8萬1250元。

顧問公司Milliman員工福利負責人賈柯比(Kari Jakobe)表示，幾乎所有企業雇主都提供員工追加額度，業者也大多願意提供 「超級追加」。

不過，想將退休儲蓄追加到最大額度的員工也要有心理準備；以年收入15萬元的60歲員工為例，得存下薪水的23%才能存滿這個額度。

與401(k)計畫不同的是，個人退休帳戶(IRA)和Roth IRA供款上限在2025年將保持不變，仍為7000元，50歲以上者可追加1000元。

退休 儲蓄 勞工

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