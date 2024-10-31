美新一波制裁「援俄侵烏」400實體、個人列名單

美國財政部及國務院 30日宣布實施新一波制裁，針對來自十多國近400個實體及個人，原因在他們援助俄羅斯繼續對烏克蘭作戰下去，其中中國、香港及印度 公司合計數十家，為數最多。

路透(Reuters)報導，國務院官員表示，此次制裁是迄今針對規避禁令而援俄的第三國最為同步的行動。另遭制裁的還有俄國 、阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)、土耳其、泰國、馬來西亞、瑞士等國境內目標。

自俄國2022年入侵烏國以來，美國試著以制裁來遏止其侵略行動。最新一波制裁由財政部列出274個、國務院指定120多個、商務部添增40多個目標，都是公司和研究機構，因為他們涉嫌支持俄國軍方，而把他們列入貿易限制清單。

財政部副部長阿德耶摩(Wally Adeyemo)表示，美國及盟國將繼續對全球採取斷然行動，阻止關鍵工具及科技讓俄國取得，遂行其對烏國發動的非法、不道德戰爭。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，北京堅決反對「不合法、名不正言不順的單方面制裁」、「美國對中國與俄國的正常貿易做不實指控，同一時間則把史無前例的軍事援助，繼續供應烏克蘭。這正是典型的雙重標準，極其偽善、不負責任」。

美國多次警告不得把「常見高優先」(Common High Priority)物件，如先進組件，其內部有美國、歐盟視為可供俄國對烏作戰使用的微電子產品，供應給俄方。

一名高階官員表示，30日的制裁行動也有意釋出訊號，假如美國與印度無法透過溝通而取得進展，那麼美方將制裁印度公司。

印度富特雷沃(Futrevo)名列國務院針對清單；國務院指控該公司涉及供應高優先物件給俄國廠商，製造海鷹(Orlan)10號無人機。

另一位國務院高級官員表示，七成以上供應給俄方的高優先物件，都來自中國，據估自戰爭爆發以來出口價值已超過220億元。