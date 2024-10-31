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美陸軍從中東戰事轉型 預演台海衝突

編譯高詣軒／綜合報導
美國陸軍正為可能與中國之間發生的戰爭而轉型，圖為2022年11月美軍在印度的演訓中，士兵服裝換成叢林色，軍人臉上也塗上偽裝色彩。(美聯社)
美國陸軍正為可能與中國之間發生的戰爭而轉型，圖為2022年11月美軍在印度的演訓中，士兵服裝換成叢林色，軍人臉上也塗上偽裝色彩。(美聯社)

時逢美國與中國開戰機率增加，美國陸軍正自我轉型，預備美中潛在衝突，10月更在夏威夷演訓，仿造與解放軍作戰的預期情境。向中方表明對台灣的兩棲突襲是一步險棋，為美方嚇阻計畫的一環。

紐約時報報導，行動迅速的美國陸戰隊及依傍太平洋而生的海軍，都內建亞洲爆發衝突時的計畫，陸軍此前20年間則在中東、阿富汗等地對抗恐怖主義。但不像阿富汗神學士等武裝分子，中國具備可從空中俯瞰軍隊布陣的衛星，美國陸軍須學會隱藏行蹤。

10月在夏威夷的演訓，阿富汗和伊拉克戰爭裡慣用的沙漠色軍服換成叢林色，軍人臉上也塗上偽裝色彩。學會以小團隊進軍成為關鍵。美國陸軍派送96輛新的叢林綠色班用運輸車，每輛能載運最多九名軍人快速穿梭在叢林地形。

864名美國陸軍傘兵也在該演訓時，從阿拉斯加州搭乘C-17運輸機飛往夏威夷，最後只有492名成功降落。部分運輸機的門故障，有些被迫提前著陸。一些落地的傘兵扭傷腳踝或頭部受創傷，還有一名傘兵降落傘未能張開、從約1200呎上空跌落，所幸保住性命。紐時說，這赤裸暴露出陸軍轉型路上的現實。

美國陸軍少有規畫者認為，中共解放軍已準備好對台實施兩棲突襲。美國陸軍太平洋司令部作戰主任范安特衛普說，首先得集結大批入侵軍力，才能進攻布設防禦的台灣，加上解放軍必須橫渡台灣海峽，將用到大型運輸船，很容易在渡海時遭受攻擊。

美國陸軍官員也說，希望和太平洋夥伴的聯演，將向中國官員展示美國擁有或能夠運用的戰力。但台灣與美國相隔甚遠，也令美國陸軍棘手。

無論下周美國總統大選贏家是誰，美國都將持續準備與中國的戰爭。軍事專家說，很難預見台灣可在缺乏美國幫助下擊退中國入侵。

美國陸軍正為可能與中國之間發生的戰爭而轉型，圖為2022年11月美軍在印度的演訓...
美國陸軍正為可能與中國之間發生的戰爭而轉型，圖為2022年11月美軍在印度的演訓中，士兵服裝換成叢林色，軍人臉上也塗上偽裝色彩。(美聯社)

阿富汗 解放軍 夏威夷

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