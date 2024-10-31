我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

拼多多旗下Temu藏中國間諜程式 CSIS警告：監控用戶所有活動

記者林宸宜／綜合報導
中國電子商務平台Temu已在印尼的應用程式商店上架，但印尼官方憂危害中小企業要求下架。(中央社)
中國電子商務平台Temu已在印尼的應用程式商店上架，但印尼官方憂危害中小企業要求下架。(中央社)

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)日前在官網發布警告，中國跨境電商平台拼多多旗下的Temu存在重大風險，CSIS並稱，「Temu是偽裝成電商網站的中國間諜軟體程式」。

報告指出，Temu的應用程式，目的在透過美化商業，來吸引客戶購物，這些商品是透過8萬家第三方供應商網路從工廠採購，省去了零售商和店面，為客戶提供了原本無可匹敵的低價。然而這些價格掩蓋了狡猾的採購、違反美國現行法律使用強迫勞動、劣質商品和無數騙局。

CSIS表示，Temu在編碼時就是為了設計成「數位版寄生蟲」，使用戶的手機和裝置成為它的宿主，吸食用戶的數據為生；在安裝時，Temu會要求超過需要的存取權限，這代表能監控用戶的所有活動，還能變更設定，幾乎不可能移除。

報告警告，Temu與中國參與數據監管和宣傳的部門存在聯繫，這可能讓Temu成為極為強大的祕密監視工具，並有可能成為分散式阻斷服務(DDoS)攻擊的工具。

CSIS指出，更令人擔憂的是，Temu透過母公司拼多多，與一家直接與中共黨中央有聯繫的公司有業務往來。

「澳洲戰略政策研究所」(ASPI)的研究顯示，Temu透過拼多多與「人民數據管理公司」(People's Data)有業務往來，但「人民數據管理公司」直接參與了中共控制媒體和數據的工作。

報告說，目前雖不清楚Temu或拼多多與「人民數據管理公司」分享了哪些數據，但可肯定的是，這個電商平台與中共黨中央的宣傳工作之間存在著聯繫。

市場情報公司Grizzly Research表示，Temu是最危險的流行應用程式，具備最具攻擊性的惡意軟體／間諜軟體的所有特徵。

CSIS呼籲，聯邦政府和國會必須對Temu採取行動，以保護美國人的數據，建議美國聯邦貿易委員會(FTC)應調查Temu的欺騙行為，包括虛假廣告、詐騙和侵犯隱私。

拼多多 中共 電商

上一則

威脅舉報非法移民員工 超時工作無休息 波士頓披薩店老闆判8.5年

下一則

3年前肯州烏龍事件 活人險被摘心臟 器捐者反悔增10倍

延伸閱讀

華府智庫CSIS：Temu是偽裝成電商的中國間諜軟體

華府智庫CSIS：Temu是偽裝成電商的中國間諜軟體
頭一個 旅中韓人洩晶片情報被捕 曾任職長鑫儲存

頭一個 旅中韓人洩晶片情報被捕 曾任職長鑫儲存
身亡、緋聞、間諜? 芮成鋼開YouTube駁斥：全傳聞

身亡、緋聞、間諜? 芮成鋼開YouTube駁斥：全傳聞
7以色列人任伊朗間諜被捕 涉嫌收集軍事敏感資訊逾2年

7以色列人任伊朗間諜被捕 涉嫌收集軍事敏感資訊逾2年

熱門新聞

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

2024-10-26 20:28
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

2024-10-26 21:00
衛生部督察長辦公室調查發現，居家診斷的服務項目雖然疑點重重，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)卻仍付給私人保險公司數十億元。(美聯社)

紅藍卡居家診斷每次收1869元 疑點重重…為何不取消？

2024-10-24 18:37
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

2024-10-26 11:37
自幼從南韓被領養來美的莉雅·艾蒙奎斯特(Leah Elmquist)一直到2022年40歲生日前夕才取得美國公民和護照。她曾在海軍服役10年，儘管表現優異，但因為沒有公民身分，升遷受阻，而且被拒於許多機密資料以外。退伍以後，她更是時刻擔心會遭到遣返。(美聯社)

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

2024-10-25 19:10
密西根州特洛伊學區董事會的七名成員，現任主席施密特(後排右一)去年在一封電子郵件中，針對亞裔家長的不當描述，引發亞裔刻板印象爭議，招致撻伐。(特洛伊學區董事會官網)

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

2024-10-29 16:55

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品