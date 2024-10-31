3年前肯州烏龍事件 活人險被摘心臟 器捐者反悔增10倍

2021年10月肯塔基某醫院活人差點被摘器官的消息最近傳出後， 美國原同意器捐但反悔並取消同意書者大增。（美聯社）

2021年10月肯塔基州 一家醫院活人差點被摘器官的消息最近傳出後， 全美原來同意器官捐贈但反悔、並取消同意書者大增，連法國登記拒捐人數也暴增幾乎10倍。

紐約郵報之前報導，肯塔基浸信會里奇蒙醫院(Baptist Health Richmond Hospital)差點摘除醫生宣布用藥過度腦死病患胡佛(Thomas T.J. Hoover)的心臟，引發各界關注。醫生通知家屬胡佛腦死後，家屬隨後同意捐贈心臟，但在推入手術室前，胡佛突然醒來。

器官移植專家說此事搖撼已登記同意器捐者的信心。器官採購組織協會會長帝爾斯(Dorrie Dils)說，器官捐贈的基礎是公信力，「公信一旦腐蝕，要很多年才恢復得過來。」

現行法律規定，只有醫生才有資格決定病人是否已死，牽涉捐贈器官或移植器官的其他人，都無權置喙，這一來，醫生如何判定病患生死？若有合理的懷疑，該如何處理？都是問題。

喬治城大學生物倫理學家蘇爾馬西(Daniel Sulmasy)說，關鍵在於「所有醫生都要做對檢驗與測試，而且分毫不差。」

肯塔基醫院的驚險烏龍事件仍在調查階段，器捐組織及有關團體呼籲政府盡速公布結果，也呼籲民眾調查報告未出爐前，勿作裁判，強調一切背離專業嚴格標準的說法或做法，都「完全不能接受。」

「美國捐贈生命」(Donate Life America)組織說，消息傳出後一周，平均每天有170人取消全國器捐登記，比去年同期增加10倍。這還不包括電郵要求撤回全國登記和從各州器捐名冊上撤除登記的人。密西根生命贈禮協會(Gift of Life Michigan)通常每周接獲5到10通電話，詢問如何從州器捐名冊除名，上周就接到57通。

法國和美國的志願制不同，法國假定每個公民與居民死後，都願意捐出器官、組織，不願意者須明白表示不捐。

法國生物醫學局說，肯塔基活人差點被摘心消息傳出後，過去一周，表明拒捐人數從每天約100人驟增為1000人。局長布洪夏(Régis Bronchard)說，這反映民眾的焦慮與不解，可能導致「災難性的後果。」