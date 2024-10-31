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威脅舉報非法移民員工 超時工作無休息 波士頓披薩店老闆判8.5年

記者張聲肇／綜合報導
波士頓披薩店老闆帕潘托尼亞迪斯對非法移民員工施暴並威脅遣返，29日遭聯邦法院判刑八年半。(美聯社)
波士頓披薩店老闆帕潘托尼亞迪斯對非法移民員工施暴並威脅遣返，29日遭聯邦法院判刑八年半。(美聯社)

波士頓市披薩店老闆帕潘托尼亞迪斯(Stavros Papantoniadis)對非法移民員工施暴並威脅遣返，29日遭聯邦法院判刑8年半、獲釋後接受監管一年並罰款3.5萬元。

49歲的帕潘托尼亞迪斯是史塔許披薩(Stash's Pizza)連鎖店的老闆，根據檢察官的調查，他強迫或試圖強迫六名(五男一女)非法移民在店裡工作，工作條件極差，且對他們施暴，而且不斷威脅受害人，要向移民當局舉報，讓他們被遣送出境。

2023年3月，他被逮捕後一直在押。今年6月，法院宣判他三項強迫勞動罪、三項試圖強迫勞動罪的罪行確定。他的律師樂波爾(Carmine Lepore)說，他要求重審，也要上訴。

律師表示，「雖然法官認為判處略低於判刑指南(規定刑期)的徒刑很適宜，但是(102個月)的刑期過長，我們很失望。適用於本案的判刑指南，更適合用來判處販運人口、逼良從娼的被告。」

代理聯邦檢察官勒維(Joshua Levy)說，被告貪婪，狠心對待員工。「勞工販子以恐嚇、威脅等手段剝削弱勢者，目的不外乎追逐暴利，帕潘托尼亞迪斯侵犯自己員工的權利，正是唯利是圖勞工販子的寫照。」

勒維說，「他刻意雇用未獲美國授權就業的外國人，然後抓住他們沒有移民身分的把柄，威脅要舉報遣返、暴力相向，讓他們逃不出他的掌控。」

調查人員說，帕潘托尼亞迪斯的店裡，員工不多，刻意雇用沒有身分的勞工從事不露臉的勞動，每天工作14小時以上，每周上班六、七天，沒得休息。為了留住員工，還裝設監視錄影器，不讓他們逃跑，聽到有人想走，竟掐人家脖子，受害人怕了，最後還是逃逸。另一受害人開車逃跑，帕潘托尼亞迪斯開車沿著1號國道追到諾武德( Norwood)，向警方誣告，迫使對方回店工作。

非法移民 勞工 遣返

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