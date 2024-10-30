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錢燒太快？馬斯克的xAI 募資才5個月又找融資 估值衝400億美元

編譯季晶晶／即時報導
馬斯克旗下的xAI傳出尋求新一輪融資，估值可能升抵400億美元。(路透)
馬斯克旗下的xAI傳出尋求新一輪融資，估值可能升抵400億美元。(路透)

知情人士透露，馬斯克旗下的AI新創公司xAI，5月才剛籌到60億美元，現又與投資人洽談新一輪融資，想再募數十億美元，前次融資使公司估值上升到240億美元，這次可能達約400億美元。但談判還處於早期階段，也有可能破局。

馬斯克周二（29日）在沙烏地阿拉伯舉行的未來投資倡議視訊會議上表示，他的目標是將xAI的運算能力提高一倍，「如果你正在訓練一個先進模型，你需要大量的運算」。

矽谷大型AI新創公司正爭相籌資，因其開發和運行的技術需先砸錢建立大量的運算能力。本月稍早，OpenAI 籌得66億美元，是史上最大私人融資，使其估值膨脹到1570億美元，而AI搜索新創公司Perplexity傳出正洽談新的募資事宜，公司估值可能一口氣增加逾一倍到80億美元以上。

他們的競爭對手除了彼此，還有規模龐大的上市公司，如Google母公司Alphabet和Meta Platforms，後者正將現有業務的利潤注入AI發展。

xAI已在田納西州孟菲斯市建立了它自稱的世上最大資料中心，用來訓練新版AI模型Grok，這個聊天機器人目前只能透過馬斯克旗下社群平台X使用。資料中心愈大，訓練AI模型的速度就愈快，馬斯克計畫將xAI孟菲斯資料中心的繪圖處理單元（GPU）從10萬個增加到20萬個。

直到上周，xAI唯一公開的收入來源是X Premium訂閱方案，Grok聊天機器人是其中一環。xAI新近發布了一款工具，讓開發人員使用Grok建立應用程式，從而擴大xAI的營收來源。但馬斯克分享旗下企業的資源協助xAI發展，引發投資人抨擊存有利益衝突。

AI 馬斯克 投資

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