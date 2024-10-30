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亞裔肺癌女患者57%不抽菸 其他族裔僅15% 科學家要探究原因

記者胡玉立／綜合報導
研究顯示，確診為肺癌的亞裔女性有57%是不吸菸者。圖為一名病患接受電腦斷層掃瞄進行肺癌篩檢。(美聯社)
研究顯示，確診為肺癌的亞裔女性有57%是不吸菸者。圖為一名病患接受電腦斷層掃瞄進行肺癌篩檢。(美聯社)

亞裔不吸菸女性的肺癌罹患率呈現上升趨勢；據加州主要醫療中心的研究，確診為肺癌的亞裔女性有57%是不吸菸者，其他確診肺癌的女性卻只有15%沒有吸菸史。加州和紐約的流行病學專家及癌症專家同聲表示，希望擴大肺癌篩檢範圍。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，不吸菸亞裔女性肺癌發病率過去十多年來持續上升，已成醫學謎團。54歲律師、兩個孩子的母親倪薇姬(Vicky Ni，音譯)從不吸菸，沒資格接受肺癌篩檢；她不認為自己接觸過任何致癌化學物質，也不是在空氣污染嚴重地區長大；但她在2019年因肩膀疼痛接受X光檢查時，突然被發現患有肺癌。過去五年來，一直在對抗肺癌，目前是肺癌四期患者。

舊金山加大(University of California, San Francisco, UCSF)流行病學與生物統計學教授戈麥斯(Scarlett Gomez) 表示，「目前的篩檢指南，決定了保險承保範圍」。

戈麥斯和加州大學舊金山分校流行病學家鄭優娜(Iona Cheng，音譯)獲得國家癌症研究所(National Cancer Institute)1250萬元資助；她們的近期研究發現，確診肺癌的亞裔女性有57％為非吸菸者。

戈麥斯說：「我們的研究有部分關注的因素包括接觸二手菸；大量接觸烹飪油煙是既定風險因素之一。」她還提到，最近的細胞研究顯示，一種特定基因突變可能會讓人更容易受到空氣污染的影響。

紐約大學波爾穆特癌症中心(Perlmutter Cancer Center)癌症專家沈伊蓮(Elaine Shum，音譯)則正針對1000名亞洲女性進行免費隨機篩檢。

沈伊蓮說：「我們有必要進行更大規模研究，以提供確實證據來改變當前的篩檢指南，讓保險公司為其他人群提供低劑量電腦斷層掃描(CT)。」

癌症 亞裔 加州大學

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