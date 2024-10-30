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航班嚴重延誤 國內航班3小時、國際航班6小時 28日起須自動退錢

記者胡玉立／綜合報導
運輸部新規定，航班受嚴重干擾延誤，航空公司須自動退錢給旅客。圖為旅客在芝加哥國際機場查看航班起降時間。(美聯社)
運輸部新規定，航班受嚴重干擾延誤，航空公司須自動退錢給旅客。圖為旅客在芝加哥國際機場查看航班起降時間。(美聯社)

由聯邦運輸部統一規範的航空公司退款旅客新規定，28日起生效。運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，新規定為航空公司明確建立統一標準，各公司若取消或嚴重延誤或大幅變更航班，均須在20天內以現金或原始付款方式自動退款給搭機旅客。

布塔朱吉4月發布前述新規定時在聲明指出，「航空公司欠乘客錢時，乘客理當拿回他們的錢，毋須為此頭疼或討價還價。」

航空公司過去可以自行定義何謂班機「嚴重」延誤，乘客獲得賠償因航空公司而異。自即日起，運輸部統一規定的「嚴重」延誤標準為：國內航班出發或到達延誤3小時，國際航班出發或到達延誤6小時。

此外，根據新規定，無論出於何種原因，只要是航班取消或出現重大變更，乘客都將獲得及時退款。

過去，每當航班出現問題時，旅客向航空公司索賠或退款，通常都要經過繁瑣書面程序或打無數通電話。但根據新規定，乘客無須提出要求，航空公司就會自動退款。

除了已經使用的任何運輸價值，旅客將獲全額退款。航空公司和機票代理商必須以原始付款方式退款，無論是現金、信用卡或航空里程數。信用卡退款應在7天內完成；其他付款方式退款應在20天內完成。

旅客有權獲得退款的重大變更包括，因行程變更而被降級改至較低服務艙等；出發或抵達機場與預訂機場不同；殘疾人士被換到不易出入的不同航班或不同機場轉機；轉機次數增加等等。此外，為Wi-Fi或選座位等服務付費，卻無法使用服務的乘客，也將獲得全額退費。

行李嚴重延誤的乘客將獲托運行李費用退款。國內航班行李遺失超過12小時、國際航班行李遺失超過15小時，托運行李費用將自動退還；但乘客必須先申報行李遭錯誤處置。

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