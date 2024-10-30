蕭邦失蹤近兩百年音樂手稿 在紐約摩圖書館與博物館儲藏室被發現

紐約市摩根圖書館與博物館的儲藏室發現一份被認是波蘭作曲家蕭邦，寫於近兩百年前的無名華爾滋舞曲樂譜手稿。(美聯社)

紐約時報 報導，紐約市摩根圖書館 與博物館 (Morgan Library and Museum)的儲藏室發現一件音樂手稿，已被認定為著名波蘭作曲家和鋼琴家蕭邦寫於近兩百年前的無名華爾滋舞曲。

蕭邦1810年生於波蘭，1849年死於法國巴黎。這份手稿可能是失蹤的10首蕭邦華爾滋舞曲之一，也是超過50年來首度發現蕭邦的作品，日期可追溯至1830至1835年間。當時蕭邦年己20出頭，已經離開波蘭到了巴黎。

這首華爾滋舞曲譜寫在一張約寬10公分、長13公分的紙上，2019年作為遺贈的一部分送到摩根圖書館與博物館，但一直保持未編目，部分要歸因於新冠疫情。

報導稱，紙上伴隨的簡介僅陳述，「音樂手稿。一首未經確認鋼琴曲的四組兩行五線譜，顯然出自蕭邦之手，但未簽名」。

摩根圖書館與博物館的其中一位策展人麥克萊倫(Robinson McClellan)在春季發現這份樂譜，他告訴紐時，「我想，『這是怎麼回事？這可能是什麼？我不認得這個音樂』」。

麥克萊倫拍攝了樂譜，並且在家用鋼琴演奏後，起初不確定這真的是蕭邦的作品，但他對紙張、字跡與音樂風格發起一系列測試，包括低音譜號符號及蕭邦的塗寫特徵，樂譜書寫技巧也被發現跟蕭邦相符。麥克萊倫還跟賓州大學一位蕭邦專家商談，館方隨後得出結論，認為這個發現是蕭邦真跡。

麥克萊倫告訴紐時，摩根圖書館與博物館對結論有「完全的信心」，為紐時錄製該首華爾茲舞曲的鋼琴家郎朗表示，開頭令人想起蕭邦故鄉波蘭的冬天，「這不是蕭邦最複雜的音樂，卻是你能想像的最純正蕭邦風格之一」。

這首「摩根的華爾茲」(Morgan’s Waltz)為A小調、長約80秒。儘管專家認為手稿完整，但短於其他已知的蕭邦華爾滋。考慮到不同其他樂譜，「摩根的華爾茲」仍未簽名，對於蕭邦是否認為這首華爾滋已經準備好演奏，仍有一些疑問。筆跡分析顯示，手稿上的「蕭邦」是由某人添加，而且還有未修正錯誤。