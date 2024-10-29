我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

編譯陳韻涵／綜合報導
密西根州特洛伊學區董事會的七名成員，現任主席施密特(後排右一)去年在一封電子郵件中，針對亞裔家長的不當描述，引發亞裔刻板印象爭議，招致撻伐。(特洛伊學區董事會官網)
密西根州特洛伊學區董事會的七名成員，現任主席施密特(後排右一)去年在一封電子郵件中，針對亞裔家長的不當描述，引發亞裔刻板印象爭議，招致撻伐。(特洛伊學區董事會官網)

亞裔家長愛炫耀子女成績？密西根州奧克蘭郡一個學校委員會主席信函中，針對亞裔家長的不當描述，引發亞裔刻板印象爭議，招致撻伐。

底特律自由新聞(Detroit Free Press)28日報導，特洛伊(Troy)學區董事會上月17日開會，在公共評論時，有人抱怨該學區董事會主席施密特(Karl Schmidt)去年寄發的電郵，涉及對亞裔家長的種族偏見爭議；施密特正競選連任，而對手取得這封電郵，施密特為此道歉。

去年5月，該學區辯論是否取消中學的部分數學資優課程，施密特發信給六所大學數學系尋求建議。

施密特在電郵中寫道，「中國與南亞裔家長」反對取消課程，因為他們「經常從孩子的學業表現中獲取社會地位」，若孩子沒有上這門課，他們將失去「炫耀的權利」；信中另指亞裔家長偏好「速度和計算」學習，而非「深度」學習。

最終，總共七名董事會成員中，施密特和另五人不顧眾多家長的強烈反對，投票取消該數學課程。

特洛伊學區約有39%學生為亞裔，其中許多人具中國或印度血統，施密特信中提到的「南亞裔」泛指印度裔美國人。

部分人質疑施密特為何針對亞裔，畢竟還有其他背景的家長也支持這項數學課程。

當地亞裔家長告訴董事會，他們對施密特所說「炫耀的權利」感到困惑，因為他們不知道亞裔家長會炫耀孩子就讀資優班；亞裔家長關切，施密特貶低亞裔的觀點，可能影響學生申請大學的權益。

美國公民正義組織(American Citizens for Justice)22日發出聲明，譴責施密特「的言論加劇負面的種族刻板印象成見，忽略亞裔家長的對數學課程的憂慮」，要求施密特道歉並訴求董事會譴責他。

特洛伊學校校長馬切斯基(Rich Machesky)和董事會成員畢特‧安尼(Vital Anne)譴責施密特的電郵內容，並稱那不代表他們或學區立場。

亞裔 學區 印度

上一則

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

下一則

降低語言障礙孤立感…日間照護中心 有色人種長輩社交熱點

延伸閱讀

西雅圖公校明年關閉合併4校 數百名學生將轉校

西雅圖公校明年關閉合併4校 數百名學生將轉校
Prada 巧克力樂福鞋 艾瑪華森 愜意又知性

Prada 巧克力樂福鞋 艾瑪華森 愜意又知性
推廣「不規律飲食」瘦身 網紅帳號被抖音禁了

推廣「不規律飲食」瘦身 網紅帳號被抖音禁了
乘客打開飛機餐「驚見老鼠」北歐航空班機緊急改降

乘客打開飛機餐「驚見老鼠」北歐航空班機緊急改降

熱門新聞

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

2024-10-26 20:28
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

2024-10-26 21:00
前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

2024-10-22 21:20
示意圖。（美聯社）

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

2024-10-22 18:04
衛生部督察長辦公室調查發現，居家診斷的服務項目雖然疑點重重，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)卻仍付給私人保險公司數十億元。(美聯社)

紅藍卡居家診斷每次收1869元 疑點重重…為何不取消？

2024-10-24 18:37
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

2024-10-26 11:37

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣