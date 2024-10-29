亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

密西根州特洛伊學區董事會的七名成員，現任主席施密特(後排右一)去年在一封電子郵件中，針對亞裔家長的不當描述，引發亞裔刻板印象爭議，招致撻伐。(特洛伊學區董事會官網)

亞裔 家長愛炫耀子女成績？密西根州奧克蘭郡一個學校委員會主席信函中，針對亞裔家長的不當描述，引發亞裔刻板印象爭議，招致撻伐。

底特律自由新聞(Detroit Free Press)28日報導，特洛伊(Troy)學區 董事會上月17日開會，在公共評論時，有人抱怨該學區董事會主席施密特(Karl Schmidt)去年寄發的電郵，涉及對亞裔家長的種族偏見爭議；施密特正競選連任，而對手取得這封電郵，施密特為此道歉。

去年5月，該學區辯論是否取消中學的部分數學資優課程，施密特發信給六所大學數學系尋求建議。

施密特在電郵中寫道，「中國與南亞裔家長」反對取消課程，因為他們「經常從孩子的學業表現中獲取社會地位」，若孩子沒有上這門課，他們將失去「炫耀的權利」；信中另指亞裔家長偏好「速度和計算」學習，而非「深度」學習。

最終，總共七名董事會成員中，施密特和另五人不顧眾多家長的強烈反對，投票取消該數學課程。

特洛伊學區約有39%學生為亞裔，其中許多人具中國或印度 血統，施密特信中提到的「南亞裔」泛指印度裔美國人。

部分人質疑施密特為何針對亞裔，畢竟還有其他背景的家長也支持這項數學課程。

當地亞裔家長告訴董事會，他們對施密特所說「炫耀的權利」感到困惑，因為他們不知道亞裔家長會炫耀孩子就讀資優班；亞裔家長關切，施密特貶低亞裔的觀點，可能影響學生申請大學的權益。

美國公民正義組織(American Citizens for Justice)22日發出聲明，譴責施密特「的言論加劇負面的種族刻板印象成見，忽略亞裔家長的對數學課程的憂慮」，要求施密特道歉並訴求董事會譴責他。

特洛伊學校校長馬切斯基(Rich Machesky)和董事會成員畢特‧安尼(Vital Anne)譴責施密特的電郵內容，並稱那不代表他們或學區立場。