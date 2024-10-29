抖音洩密電腦系統有漏洞 支票遭詐兌上千起 摩根大通提告

摩根大通集團28日在三處聯邦法院提訴，控告相關貪心客戶「趁機詐騙」，追討款項和賠償。(路透)

去年8月底在抖音平台上出現一篇貼文，指出摩根大通 銀行電腦系統出現漏洞，客戶存入支票 後，在票據清算之前即可「任意提領」。 此文隨即在網路風傳，並引發鑽法規漏洞的犯罪風潮。摩根大通集團(JPMorgan Chase)因此於28日在三處聯邦法院提起訴訟，控告相關貪心客戶「趁機詐騙」，追討款項和賠償。

訴狀指出，休士頓 一名男子透過同夥於8月29日存入一張33萬5000元的空頭支票到他帳戶，趁跳票之前，「被告領走了這筆非法金額的絕大多數」，從提款機領走29萬937.47元。

社媒瘋傳大通電腦系統出現漏洞之後，大通在數日內就彌補了漏洞，9月初開始清點損失，結果發現類似「詐領」事件多達數千起，並與各地警察局分享調查所得的證據。但大通並未透漏實際損失金額。

那斯達克全球金融犯罪報告指出，去年透過實體紙本支票進行的詐騙，總共造成266億元損失。大通銀行是美國最大的消費性銀行，去年8月底，網路上出現有人從大通提款機領出大筆鈔票，揮霍慶祝的影片，刺激不少心懷不軌的人，有樣學樣，凸顯社媒「助長犯罪」的風險。

一般銀行在票據正式結算前，允許客戶支領已存支當中部分金額，等數日後交換完畢才能提領全額。大通說，它發現問題後，迅速就杜絕漏洞。

除了休士頓，摩根大通也在佛州邁阿密和加州中區聯邦法院提告，這兩地被告詐領數額從8萬到14.1萬不等。知情人士說，多數案例的金額都很小，大通的安全稽查員會先聯繫小額詐領戶，請他們乖乖歸還不法所得，但多數人都置之不理，這就違反了當初開戶時雙方簽署的契約。

根據訴狀，原告要求被告除歸還溢領金額外，還要追討利息，律師訴訟費，甚至賠償金。

大通28日的行動只是第一波訴訟，控訴的主要對象是詐領金額較大，而且可能與犯罪組織掛鉤的嫌犯。日後可能還有後續法律行動，向顧客和外界展示不容貪婪分子佔便宜的決心。