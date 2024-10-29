肉餅未染菌 麥當勞下周恢復販售牛肉堡

科羅拉多州衛生廳27日表示經檢測，麥當勞四盎司牛肉餅並非大腸桿菌源頭，該連鎖餐廳宣布下周起恢復販售這款漢堡。(美聯社)

速食連鎖巨擘麥當勞 四盎司牛肉堡日前傳出疑似受到致命大腸桿菌汙染，導致遍及全美13州、75起通報病例與1人死亡。不過，科羅拉多州衛生當局27日表示，經過檢測 ，四盎司牛肉餅並非大腸桿菌源頭，麥當勞也宣布下周起恢復販售這款漢堡。

科羅拉多州農業廳表示，從傳出病例的多個地點採檢「多批麥當勞品牌新鮮和冷凍牛肉餅」進行檢測，結果發現大腸桿菌呈陰性。

最初疫情 爆發時，麥當勞在傳出感染的地區下架四盎司牛肉堡，影響旗下約900家、也就是五分之一的分店，多數位於中西部和山區各州。而當局確定感染可能來自供應商泰勒農場(Taylor Farms)位於科羅拉多泉的設施後，麥當勞與其他連鎖速食業者也下架生洋蔥。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，和食品藥物管理局(FDA)在內的機構「正在迅速確定受汙染成分」。而麥當勞在聲明中說，食藥局持續相信來自單一供應商的洋蔥絲是可能污染源。

麥當勞首席供應鏈長皮納(Cesar Piña)聲明，他們有信心，有關疫情的受汙染產品保證已從供應鏈中移除，不再存在任何麥當勞餐廳內。

麥當勞22日停用泰勒農場科羅拉多泉設施的生洋蔥，並稱已決定「無限期」停用該設施的洋蔥。平常使用該農場洋蔥的900 家餐廳恢復販售的四盎司牛肉堡， 將不會附帶洋蔥 。

到25日為止，科州有26個病例最多，蒙大拿州有13人病倒，新墨西哥州和猶他州各有五人和四人感染。麥當勞說，它未停售更多餐廳的四盎司牛肉堡，因為感染地區外的一些病例與旅行有關。CDC指出，至少三人在症狀開始之前 ，旅行至其他州。