肉餅未染菌 麥當勞下周恢復販售牛肉堡
速食連鎖巨擘麥當勞四盎司牛肉堡日前傳出疑似受到致命大腸桿菌汙染，導致遍及全美13州、75起通報病例與1人死亡。不過，科羅拉多州衛生當局27日表示，經過檢測，四盎司牛肉餅並非大腸桿菌源頭，麥當勞也宣布下周起恢復販售這款漢堡。
科羅拉多州農業廳表示，從傳出病例的多個地點採檢「多批麥當勞品牌新鮮和冷凍牛肉餅」進行檢測，結果發現大腸桿菌呈陰性。
最初疫情爆發時，麥當勞在傳出感染的地區下架四盎司牛肉堡，影響旗下約900家、也就是五分之一的分店，多數位於中西部和山區各州。而當局確定感染可能來自供應商泰勒農場(Taylor Farms)位於科羅拉多泉的設施後，麥當勞與其他連鎖速食業者也下架生洋蔥。
聯邦疾病防治中心(CDC)表示，和食品藥物管理局(FDA)在內的機構「正在迅速確定受汙染成分」。而麥當勞在聲明中說，食藥局持續相信來自單一供應商的洋蔥絲是可能污染源。
麥當勞首席供應鏈長皮納(Cesar Piña)聲明，他們有信心，有關疫情的受汙染產品保證已從供應鏈中移除，不再存在任何麥當勞餐廳內。
麥當勞22日停用泰勒農場科羅拉多泉設施的生洋蔥，並稱已決定「無限期」停用該設施的洋蔥。平常使用該農場洋蔥的900 家餐廳恢復販售的四盎司牛肉堡， 將不會附帶洋蔥 。
到25日為止，科州有26個病例最多，蒙大拿州有13人病倒，新墨西哥州和猶他州各有五人和四人感染。麥當勞說，它未停售更多餐廳的四盎司牛肉堡，因為感染地區外的一些病例與旅行有關。CDC指出，至少三人在症狀開始之前 ，旅行至其他州。
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