泰勒絲周末紐奧良開唱 法官暫禁路州府驅趕遊民

流行天后泰勒絲本周末在紐奧良一連舉辦三場演唱會，州政府為了整頓市容，強制拆除演唱會場地附近的遊民帳篷營區，遊民因權益受損向法院提告，結果法官裁決州政府暫緩驅離行動。(美聯社)

流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)這幾天周末在路易斯安那州紐奧良(New Orleans)一連舉辦三場演唱會，州政府為了整頓市容，強制拆除演唱會附近的遊民 帳篷營區，損害遊民權益，於是向法院提告，結果法官裁決州政府暫緩驅離行動。

據美聯社報導，法官丘比特(Lori Jupiter)25日發布臨時限制令，要求州政府官員「未經司法程序，不得毀壞或處置遊民財產」，並告知「帳篷區遊民可以自行離開」，該命令有效期限至下個月4日。

報導指出，泰勒絲演唱會在紐奧良超級巨蛋(Superdome)舉行，但鄰近天橋下聚集75位遊民紮營，預計吸引15萬名樂迷前來朝聖，加上明年2月舉辦超級盃 (Super Bowl)，因此州長蘭德里(Jeff Landry)決定整頓市容，下令拆除帳篷區，將遊民安置到兩個街區以外的新地點，就連露宿在遊客密集的法國區(French Quarter)遊民也一併遷移至該處。

不過拆除行動並未與遊民溝通，其中一位遊民科賓斯(Terrence Cobbins)23日突然被告知因為泰勒絲演唱會，遊民必須遷離營區，讓他非常不以為然：「他們以前從來沒有這樣對待我們，為什麼因為泰勒絲就要這樣？」

而且有遊民指控州警非法搜查、扣押、毀壞私人財物並擅自保管財產，並以「強行驅離」侵犯憲法權利為由，決定訴諸法律，討回公道；根據訴狀顯示，有權益人士親耳聽到州警強制拆除時警告遊民：「因為泰勒絲演唱會，州長要你們搬走。」

協助遊民解決住房問題的非營利組織「大紐奧爾團結組織」(Unity of Greater New Orleans)總幹事瑪莎·凱格爾(Martha Kegel)指出，州政府驅離行動根本沒必要且危害遊民安全，其中部分遊民還罹患精神疾病；她說：「有些遊民因為害怕就離開了，這樣很不好，我們原本評估並記錄他們的身心障礙問題，為他們制定住房計劃，結果現在全部都是白做工。」