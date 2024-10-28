語音轉文字 OpenAI被指重大缺陷 出現「想像」的醫療方法

康乃爾大學的電腦螢幕上顯示「他開始祈禱」這句文字，被OpenAI的Whisper轉錄後，呈現的是 「我感覺我要跌倒了，我感覺我要跌倒了……」。(美聯社)

科技巨頭OpenAI 宣稱其Whisper人工智慧(AI)轉錄工具的穩健程度和準確性「接近人類等級」；但十多位美聯社採訪的專家指Whisper有重大缺陷：它會輕易拼湊出被科技界稱為「幻覺」的大量文字甚至整串字句，部分虛構內容可能包括種族歧視評論、暴力言論，甚至還有純屬想像的醫療方法。

包括軟體工程師、開發人員和學術研究人員在內的專家指出，這類捏造行為很有問題，因為全球許多行業開始使用Whisper進行翻譯和將訪問轉換成文字、生成文本或為影片加入字幕。更令人擔憂的是，儘管OpenAI 警告該工具不應用於「高風險領域」，但不少醫療中心已急著利用Whisper記錄病患與醫生的諮詢內容。

研究人員和工程師表示，他們在工作中經常遇到Whisper生成出來的「幻覺」內容，但這些問題內容的真偽很難辨識。

一名密西根大學研究人員發現，在改進Whisper工具模型之前，每10個音訊轉錄就有8個出現「幻覺」；一名機器學習工程師表示，他分析的100多小時Whisper轉錄內容有一半存在「幻覺」；一位研發人員表示，他用Whisper創建的2萬6000份紀錄，幾乎每份都有「幻覺」內容。照此趨勢發展下去，數百萬份錄音檔轉錄會出現數以萬計的錯誤內容。

去年開始領導白宮科技政策辦公室的新澤西州 普林斯頓高級研究所教授尼爾森(Alondra Nelson)表示，此類錯誤可能造成極嚴重後果，特別是在醫院環境中。他說：「沒人希望誤診，應訂定更高標準才行。」

目前，Whisper也被用來為聾啞和聽力障礙人士創建隱藏式字幕，聾啞人士、加勞德特大學科技擴展計畫負責人沃格勒(Christian Vogler)表示，這樣的轉錄錯誤風險特別高，因為聾人和聽力障礙者無法識別出「隱藏」在文本中的捏造內容。

由於這類「幻覺」普遍存在，專家、倡議者和前OpenAI員工紛紛呼籲聯邦政府考慮訂定AI法規；至少，OpenAI有必要儘快解決此缺陷。OpenAI發言人表示，該公司正不斷研究如何減少幻覺，他們也讚許研究人員的相關發現。