7月慶115歲生日 全美最高齡人瑞休士頓安詳辭世

7月25日才歡度115歲生日的美國最高齡人瑞伊莉莎白‧法蘭西斯(Elizabeth Francis)22日在睡夢中安詳過世。(LongeviQuest)

7月25日才歡度115歲生日的美國最高齡人瑞伊莉莎白‧法蘭西斯(Elizabeth Francis)22日在德州休士頓 睡夢中安詳過世。

負責照顧她的69歲外孫女哈瑞森(Ethel Harrison)23日對ABC新聞台記者說，外婆在家人陪伴下安然辭世。

哈瑞森說外婆「對每個人都很有愛心。」「她更敬愛上帝，信仰非常堅強。她一向都很開朗，逢人就問『你好嗎？』、『你還好吧？』她的個性就是這樣。」

「她向來都說，要人家怎麼對待你，你就怎麼對待別人，這句話成為她的座右銘。」

全球人瑞資料網站LongeviQuest顯示，伊莉莎白‧法蘭西斯生前是美國最高齡、全球第三高 壽人瑞，一輩子大多數時間在德州休士頓度過。

伊莉莎白‧法蘭西斯1909年出生於路易斯安那州聖瑪麗教區，一生經歷了許多事情。她目睹20位總統、兩次世界大戰、種族隔離社會和民權運動。

今年，在法蘭西斯115歲生日之際，她收到前總統歐巴馬夫婦的賀信，讚揚她的貢獻和她所經歷的歷史。

去年歡度114歲誕辰時，對ABC休士頓地方台KTRK-TV說，她雖然年紀很大，心裡卻感到很年輕。「我很年輕，很年輕，你看嘛，像一隻小嫩雞。」她的長壽秘訣是不喝酒，不抽菸，但「什麼都吃。」

外孫女哈瑞森說，外婆吃自己種的菜，三餐都在家吃，不吃外邊的快餐。「你只要到她家，不管星期幾，她都在做飯。因此，我想，這也跟她長壽很有關--她那麼照顧自己的身體，等等。」

去年，她96歲的女兒威廉斯(Dorothy Williams)說，上天賜福，媽媽活到114歲，真讓人「難以相信」，「因為她是我們最棒的母親和外婆，她是我們家族的骨幹。」法蘭西斯的姐姐江森也活到106歲，2011年過世。

這位人瑞看過自己五代同堂：女兒，三個孫輩，五個曾孫，四個玄孫。她還健在時，女兒威廉斯是上有父母在世的全球最高齡人瑞。

伊莉莎白‧法蘭西斯去世後，美國最高齡人瑞是現年114歲的賓州居民懷海德(Naomi Whitehead)。