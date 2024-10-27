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艙等被降致愛犬過世 加州男怒告阿拉斯加航空

編譯徐榆涵／綜合報導
今年五月，全美首家狗夠友善航空公司「汪汪航空」開航，汪族乘客不但不必關在籠子裡，還有專屬登記證和指定座位。(路透)
今年五月，全美首家狗夠友善航空公司「汪汪航空」開航，汪族乘客不但不必關在籠子裡，還有專屬登記證和指定座位。(路透)

加州一名男子聲稱，今年搭乘阿拉斯加航空從紐約飛往舊金山時，登機後突被要求從頭等艙降等至經濟艙，導致他一隻3歲愛犬死亡，如今已向航空公司提告。

每日郵報報導，舊金山居民康帝略(Michael 'Mike' Contillo)今年2月1日與父親帶著2隻法國鬥牛犬，3歲Ash與10歲Kora，一起搭乘頭等艙飛往紐約，在搭機之前，康帝略與父親突被要求從第4排座位移到第11排，以確保安全，但康帝略強調，隨意移動狗狗可能造成危險的呼吸與心臟問題，特別是在起飛之前，但最終仍被迫更換座位。

在換位子之後，Ash呼吸變得快速且沉重，且明顯變得焦慮，隨後平靜下來，動作也接著停止。直到起飛後，康帝略才能檢查愛犬狀況，且被告知寵物籠要全程關閉。不過他後來以為愛犬已經睡著，所以沒有檢查。

當飛機抵達舊金山國際機場，康帝略下飛機後，才發現Ash已經死亡，且完全屍僵，讓他忍不住當場痛哭。已知這趟航程約5小時，狗狗死後4小時左右會出現屍僵。

康帝略最近接受每日郵報訪問時表示，如果當初沒有被迫更換座位，愛犬就能安全度過這趟飛行，這也是為何一開始就購買頭等艙機票的原因，甚至支付2至100美元費用，讓愛犬得以進入機艙，指責阿拉斯加航空疏忽、粗心且魯莽。

針對空服人員因安全因素要求換座，他直言，「他們是想保護誰的安全？」此外，航空公司也未退還頭等艙與經濟艙座位的差額。

康帝略是法律公司LegalOn產品主管，他表示，愛犬離世讓他感到相當痛苦，為他帶來嚴重精神和情緒困擾，他在起訴書中聲稱，Ash具有特殊價值，就像自己的小孩，稱Ash生前是善良的狗，也很熱愛生活，「從來沒看過一隻狗如此高興地活著」。10歲的Kora目前身體健康，與康帝略同住舊金山。

舊金山 加州 寵物

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