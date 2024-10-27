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美航測AI新技術 防止乘客插隊登機

編譯盧炯燊／綜合報導
美國航空公司正在測試利用人工智慧AI技術，預防登機時插隊行為，提高旅客流動效率。(路透)
美國航空公司正在測試利用人工智慧AI技術，預防登機時插隊行為，提高旅客流動效率。(路透)

在候機室準備登機時，總會有人插隊。為了防止這種情況再發生，並優化登機流程，美國航空公司(American Airlines)正在測試利用人工智慧AI技術，提高旅客流動效率。

美航目前在三個主要國際機場測試這項創新技術，分別是新墨西哥州阿布奎基國際機場(Albuquerque International Sunport)、亞利桑納州土桑國際機場(Tucson International Airport)及華府雷根國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)。

美航聲明表示，新技術旨在確保乘客輕鬆享受優先登機的好處，並透過提供更清晰透明的登機進度，藉以改善及提高登機體驗。

在新技術下，當有人試圖插隊搶前登機時，AI就會給登機口工作人員出聲音訊號，他們會禮貌地讓對方知道不能登機，並會要求重新排隊。

不過在某些情況下，乘客有可能毋須按順序登機，例如他是與身份地位較高的同伴一起登機時，工作人員可以不理會訊號讓他登機。

儘管有關技術仍處於試驗階段，但美航對迄今為止的試驗結果表示滿意。

這個新技術是採用先進AI軟體，具備自動檢測試圖插隊的乘客、系統性驗證登機優先順序等功能。

這個系統為多方帶來好處：在乘客方面是確保公平的登機流程、登機口工作人員也減少衝突情況、航空公司則提高了運營效率。

愈來愈多乘客不理會次序插隊登機，主要目的是為了搶佔座位上方行李櫃的空間。由於托運行李的限制及費用日益增高，許多乘客都選擇將行李隨身攜帶，但行李櫃空間有限，導致人人爭先恐後，乘客與登機口人員之間的衝突時有所聞。

航空業界認為，美航這個新技術是應對挑戰愈來愈多的方法之一，是改善登機流程的重要一步。

美航表示至今測試結果令人鼓舞，預示該技術或會在其他機場採用，並獲得整個行業推廣應用。

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