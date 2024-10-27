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華郵獨家爆料 馬斯克曾非法打工 卻反邊境開放

編譯中心／綜合報導
華盛頓郵報26日獨家報導指出，強烈抨擊拜登政府「開放邊界」政策的億萬富豪馬斯克30年前竟然曾經在美國非法工作。(路透)
華盛頓郵報26日獨家報導指出，強烈抨擊拜登政府「開放邊界」政策的億萬富豪馬斯克30年前竟然曾經在美國非法工作。(路透)

媒體報導稱強烈抨擊拜登政府「開放邊界」政策的億萬富豪馬斯克30年前竟然曾經是非法工作。拜登總統26日也附和這種說法。

華盛頓郵報26日獨家報導指出，根據其舊日生意夥伴說法、法庭記錄和公司文件，南非出生的馬斯克於1995年持學生簽證入境美國，預備前往加州巴洛阿圖(Palo Alto)史丹佛大學攻讀研究所，但他根本沒有入學，而是和弟弟金寶(Kimbal Musk)創立Zip2軟體公司，儘管他當時並沒有合法的工作權。

馬斯克於1999年以約3億元出售Zip2，成為他入主特斯拉與創辦其他企業的墊腳石，踏上成為全球首富和無疑是美國最成功移民的康莊大道。

法律專家表示，離開學校讓馬斯克失去合法留在美國的資格。前司法部移民訴訟律師佛雷斯科(Leon Fresco)說，即便沒有獲得立即報酬，外國學生也不能退學去創辦公司，「如果你做了任何有助於促進創收的事情，例如設計代碼或是試圖銷售，那你就有麻煩了。」

根據前生意夥伴的說法，馬斯克不受拘束的經營方式，很快就跟Zip2公開上市或高調合併的發展方向起衝突，這會讓公司受到證券交易委員會的審查。

根據報導，一家創投公司於1996年對馬斯克的公司投資300萬元時，投資協議規定馬斯克、金寶和另一名主要同事須在45天內取得合法工作身份，否則可以收回投資。

當時的Zip2董事會成員，後來成為執行長的普羅蒂昂(Derek Proudian)說，「他們的移民身份，不符合在美國合法受僱經營公司的要求」。他表示，投資人同意，「我們不希望我們的創始人遭到遣返。」

華郵指出，馬斯克敘述自己的移民故事時，從來不提曾經在美國用非法身分工作。

拜登總統26日在賓州匹茲堡為賀錦麗拉票時，故意嘲諷說：「世界首富原來竟是個非法移工，他拿學生簽證來美國就應該待在學校裡，但他並沒有去上學，他違反了法律，現在還好意思對這些來這裡的所謂非法移民說三道四。」

華郵指出，馬斯克最近幾個月積極附和共和黨總統候選人川普的說法，即「開放邊界」和無證移民正在摧毀美國，並將這些觀點向超過2億的「X」跟隨者傳播。

馬斯克 非法移民 投資

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