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79歲男食火腿染李斯特菌喪命 家屬告豬頭牌過失致死

編譯廖振堯／綜合報導
佛州坦帕市一名79歲男子因食用豬頭牌火腿而感染李斯特菌喪生，其家人23日提告豬頭牌肉品公司過失致死，這是首起針對該公司肝腸以外產品提起的訴訟。圖為超市生鮮櫃內的豬頭牌肉品。(歐新社)
佛州坦帕市一名79歲男子因食用豬頭牌火腿而感染李斯特菌喪生，其家人23日提告豬頭牌肉品公司過失致死，這是首起針對該公司肝腸以外產品提起的訴訟。圖為超市生鮮櫃內的豬頭牌肉品。(歐新社)

豬頭牌(Boar's Head)肉類產品近幾個月爆發李斯特菌(listeria)感染，尤其是其史特拉斯堡肝香腸(Strassburger Brand Liverwurst)最為危險。佛州坦帕市(Tampa)一名79歲男子亞當斯(Otis Adams)的家人23日提告豬頭牌過失致死，是首起針對肝腸以外產品提起的訴訟。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，亞當斯的妻子聲稱今年4月買了豬頭牌的酒館火腿(Tavern Ham)和黃色美國起司(Yellow American Cheese)。亞當斯4月下旬開始出現發燒、疲勞和腹瀉等症狀，但他以為是其他常見疾病所致。症狀持續惡化，到5月2日亞當斯才就醫並被診斷染上李斯特菌，接著他患上腦膜炎、敗血症，5月5日便因此去世。

提起訴訟的律師事務所稱，豬頭牌尚有其他過失致死訴訟，但這是第一起針對即食肝腸以外產品的訴訟。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至9月25日在19州至少59人因與豬頭牌產品染上李斯特菌，他們全部住院治療，其中10人死亡。真實案例數字可能高於報告，因為有些人未就醫便康復，也沒有接受李斯特菌檢測。

CDC指出疫情爆發可追溯到豬頭牌在維尼吉亞州甲拉特(Jarratt)工廠出產的熟食肉類切片及肝香腸。該公司已道歉並召回5月10日至7月29日該工廠生產的約700萬磅熟食肉類和家禽產品。

據聯邦農業部食品安全檢驗局(FSIS)文件，該工廠過去12個月中被記錄69起違規事件，包括發現黴菌、昆蟲、地板上的血坑、肉類變色、脂肪堆積於牆壁地板和設備，以及來自冷卻設備的腐臭味。豬頭牌9月宣布無限期關閉該工廠，並永久停止銷售肝香腸。FSIS文件未提及李斯特菌，但未正確清潔的區域便有生長風險，且冷藏溫度殺不死李斯特菌。

亞當斯 聯邦疾病防治中心 CDC

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