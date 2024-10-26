罹侵襲性結核病中國無證客接觸多人 路州告國安部長

路州政府以聯邦移民暨海關執法局將一名罹患罕見抗藥性、侵襲性結核病的中國籍非法移民，扣押在路易斯安那州的拘留設施中，讓200餘人暴露於接觸高死亡率的結核病風險中為由，提告國安部長。(美聯社)

路易斯安那州共和黨籍州長蘭德里(Jeff Landry)和州檢察長默里爾(Liz Murrill)23日表示，該州已起訴國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)和聯邦移民暨海關執法局(ICE )等機構，因為ICE透過該州不同拘留設施，轉移了一名罹患罕見抗藥性、侵襲性結核病的中國非法移民 ，可能導致至少200名被拘留者和工作人員接觸或感染該死亡率極高的結核病。

路州當局努力防止結核病傳播，但ICE要求持續扣押非法移民，直到他們獲路州衛生廳體檢合格為止。蘭德里表示，「這次我們躲過一劫；我們透過司法系統，確保繼續保護社會大眾」。

訴訟指稱，該中國公民7月自南部邊境 非法進入加州，與上百名被拘留者一起飛往路州亞歷山大市(Alexandria)，再被送往另一有更多被拘留者的設施。該患者接受結核病檢測後，又被轉到另外兩個設施，然後返回里奇伍德(Richwood)拘留中心。訴訟稱，儘管出現結核病症狀，但有些人8月仍被位在南路易斯安那州巴西爾(Basile)的ICE處理中心釋放出來接觸一般大眾。

與該名患者接觸過的174名被拘留者中，有60人已被驅逐出境、自巴西爾ICE處理中心轉移、搬遷或獲釋。

路州衛生廳官員10月9日收到這些人病情呈陽性結果；巴西爾監獄隔離了該中國公民所住宿舍，對宿舍內的被拘留者作抗藥性結核病檢測；所有結果均呈陰性。

路州衛生廳長亞伯拉罕(Ralph Abraham)表示，該患者患有極具抗藥性的結核病菌株，是路州迄今唯一病例。該患者已得到「良好治療」，目前已「無症狀」，但仍在接受藥物治療。

蘭德里指出，他擔任路州檢察長時即曾警告，「漏洞百出邊境開放，將讓人攜帶美國衛生官員努力根除的疾病進入美國；我們看到了更多的麻疹、腮腺炎病例，現在發現了罕見的結核病」。

穆里爾聲明表示，拜登政府的邊境政策，已將國人健康和安全置於危險中。