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麥當勞染大腸桿菌漢堡 擴至13州疑75人中毒

記者張聲肇／綜合報導
麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)遭大腸桿菌汙染，感染人數及範圍擴大，至少已在13個州出現75起疑似中毒病例。(美聯社)
麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)遭大腸桿菌汙染，感染人數及範圍擴大，至少已在13個州出現75起疑似中毒病例。(美聯社)

麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)遭大腸桿菌汙染，感染人數及範圍擴大，聯邦公衛官員25日表示，至少已在13個州出現75起疑似中毒病例，其中22人住院，1人死亡，2人惡化為嚴重腎臟病。

食品暨藥物管理局(FDA)官員說，大腸桿菌感染病例接二連三發生，源頭還不確定，初步分析指向「未煮熟的洋蔥片」。

這13州中，最嚴重的是科羅拉多州，大腸桿菌中毒病例有26人，其次為蒙大拿(13例)和內布拉斯加州(11例)，猶他州和新墨西哥州各有5例，密蘇里和懷俄明各4例、密西根2例，愛阿華、堪薩斯、俄勒岡、威斯康辛和華盛頓州各1例。

有些病患表示，發病之前，曾到他州旅遊。至少三名患者在旅途中吃了麥當勞漢堡。這些「非本州」病例發病期在9月27日到10月11日之間。麥當勞25日表示，這些「發生問題」的餐廳，也不再販售四盎司牛肉堡。

FDA官員說，洋蔥供應商泰勒農場(Taylor Farms)只對自己的客戶發出召回產品通知，並沒有讓一般民眾知道。通常是由企業發召回新聞稿，FDA轉告民眾；法律並未規定廠商直接告知一般民眾。

麥當勞證實，泰勒農場召回的洋蔥曾經透過某配銷站，送到發生客戶中毒的麥當勞餐廳，但並未指明是何處的配銷站。22日官方宣布爆發大腸桿菌感染當天，麥當勞就停止在數州出售四盎司牛肉堡，地點多數位於中西部和洛磯山脈以西各州。

塔可鐘、必勝客、肯塔基炸雞、漢堡王等速食連鎖店在某些地點也開始禁用生洋蔥。漢堡王母公司餐飲品牌國際公司(Restaurant Brands International Inc.)表示，旗下有5%的餐廳使用泰勒農場科州廠配銷的整顆洋蔥，由自己的員工清洗、削皮、切片，為謹慎起見，目前凡是來自該廠的洋蔥一律丟棄。

麥當勞 FDA 漢堡王

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