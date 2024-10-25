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肺炎疫苗建議施打年齡 CDC降為50歲以上 對少數族裔有益

記者顏伶如／綜合報導
好發於老人的肺炎，中央疾病管制局(CDC)建議施打疫苗的年齡由65歲降到50歲。（美聯社）
好發於老人的肺炎，中央疾病管制局(CDC)建議施打疫苗的年齡由65歲降到50歲。（美聯社）

長期以來，許多醫師呼籲50歲以上民眾應施打細菌性肺炎(bacterial pneumonia)疫苗聯邦疾病防治中心(CDC)的獨立顧問團體「預防接種諮詢委員會」(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)23日以14票對1票通過表決，將肺炎疫苗施打年齡從65歲以上降為50歲以上，使更多人將首次施打肺炎疫苗。

「預防接種諮詢委員會」通過建議決議之後，立即獲得防治中心主任柯恩(Mandy Cohen)簽署。原本肺炎疫苗建議施打年齡僅限65歲以上老年人以及5歲以下兒童，還有糖尿病、慢性肝病或免疫功能較弱等高風險族群。

柯恩23日晚間發表聲明指出：「冬天是呼吸道傳染疾病季節，現在是施打疫苗的好時機，預防肺炎疾病。」

范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)說，對於肺炎疫苗建議施打年齡改為50歲甚感欣慰。夏夫納說，疫苗能保護高風險族群避免細菌性肺炎併發症，特別是少數族裔民眾。

國家廣播公司(NBC)報導，夏夫納指出，絕大多數成年人只須施打一劑肺炎疫苗，就能獲得持續保護效果，某些民眾可能因為個人健康風險而需要施打兩劑，施打時間相隔一年。

夏夫納表示，在55歲至60歲之間的非洲裔人口當中，嚴重的侵襲性肺炎鏈球菌感染症較快達到傳染高峰，為了能讓更多民眾盡早知道消息且避免病情嚴重的傳染。

美聯社報導，醫師將遵守新版肺炎疫苗建議施打年齡，醫療保險公司也必須根據新版建議為疫苗付費。

科學界已經確認的肺炎鏈球菌(pneumococci bacteria)有100多種，肺部與身體其他器官都可能出現嚴重感染。根據統計，美國每年大約有3萬個侵襲性肺炎鏈球菌感染症(invasive pneumococcal disease，IPD)案例，包括血液感染、腦部與脊椎發炎等疾病。所有感染案例當中，約30%為50歲至64歲之間民眾。

目前有四款肺炎疫苗，今年稍早最新問世的默克藥廠(Merck)疫苗Capvaxive才剛獲得食品及藥物管理局(FDA)核准，每劑價格約300元。

疫苗 醫療保險 聯邦疾病防治中心

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