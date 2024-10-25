麥當勞漢堡中毒案疑洋蔥釀禍 食藥局召回供應農場4種生洋蔥產品

麥當勞四分之一磅牛肉漢堡的生洋蔥配料傳出遭大腸桿菌感染，造成至少49人出現嚴重症狀，供應商泰勒農場23日已宣布召回四種生洋蔥產品。(路透)

麥當勞 四分之一磅牛肉漢堡(Quarter Pounder，亦稱四盎司牛肉堡/足三兩牛肉堡)傳出遭大腸桿菌感染，食品藥物管理局(FDA )判斷汙染源來自漢堡的配料生洋蔥，並已鎖定供應洋蔥的農場。麥當勞總公司24日表示，漢堡所用的洋蔥是由泰勒農場(Taylor Farms)供應， 該農場23日已宣布召回四種生洋蔥產品。

FDA通知使用這四種生洋蔥的餐廳不要再繼續用，存貨應全部毀棄；麥當勞菜單也暫時將這款餐點除名。

FDA發言人24日表示，除了調查泰勒農場，「也在調查所有可能的汙染源。」

23日止，全美國至少49人疑似吃了問題漢堡，感染大腸桿菌，其中科羅拉多州 一名高齡成年人死亡，10人住院，包括一名出現溶血性尿毒症的兒童。

科州的塔可鐘(Taco Bell)、非法彼特(Illegal Pete's)等連鎖餐廳也響應召回行動，一律不再用生洋蔥。塔可鐘的母公司Yum! Brands說，部分必勝客(Pizza Hut)和肯塔基炸雞店也停止使用生洋蔥，儘管這兩家連鎖店沒出現食物中毒案例。

泰勒農場網站顯示，這家位於加州的公司專門供應新鮮水果和蔬菜切片給餐飲業者。

這次大腸桿菌感染驗出的O157:H7菌株含有劇毒，會破壞小腸的腸壁。

生洋蔥召回的消息剛剛傳出，麥當勞就已經挨告了。專門打食安官司的塞蒙(Ron Simon & Associates)律師事務所24日宣布，替客戶提出第二宗漢堡中毒訴訟。提告人是內布拉斯加居民德波克(Clarissa DeBock)。訴狀指出，原告9月18日買了四分之一磅牛肉堡，幾天之後就生病，不得不住院，在醫院檢查後確定感染O157:H7菌株。

另一名提出告訴的顧客是科羅拉多州居民史戴禮(Eric Stelly)。他說在麥當勞吃了一個漢堡後，出現嚴重胃腸症狀，害他苦不堪言。