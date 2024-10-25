波音公司64%技師拒絕4年加薪35%新合約 罷工繼續

針對工會與資方達成的4年加薪35%新合約方案，已罷工一個半月的波音公司技師們23日投票表決，結果64%的成員拒絕接受、這場代價高昂的罷工因此將持續進行。(路透)

罷工 中的波音公司技師們23日投票 ，結果64%成員拒絕接受由工會與資方達成4年加薪35%的新方案，已進行40天、代價高昂的罷工因此將持續進行。

國會山莊報(The Hill)報導，由「國際機械師及航太工人協會」(IAM)代表的這群技師拒絕的新折中方案除加薪以外，還有一次性7000元獎金、改善退休待遇。美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，勞工 們一開始要求40%的累積式加薪。工會與資方新提出的方案另呼籲公司要撥款入員工的401(k)帳戶；另外，波音原有定義完善的退休年金，勞方呼籲恢復，但資方拒絕滿足勞方要求。

IAM代表波音3萬3000名華盛頓州、俄勒岡州及加州員工。工會表示，罷工繼續下去，而與公司進一步談判也有安排。

IAM第751區(District 751)總裁霍登(Jon Holden)、W 24區(District W24)總裁布萊恩(Brandon Bryant)發表聯合聲指出，一家公司年復一年虐待勞工，必有惡果；很不幸波音公司過去十年扣剋員工，此事無法快速、輕易化解，但工會方還會出於善意繼續磋商，直到取得勞工們覺得足以彌補公司由他們剝奪的成果為止。

勞方投票前幾小時，波音公布財報指出，公司最新一季虧損來到驚人的61億元，主要是因罷工相關成本所致。

波音執行長奧特伯格(Kelly Ortberg)23日致函投資人表示，公司目前真面臨「一些大石頭橫亙在前，必須處理完，公司才能前行」。他指出，罷工是頭號、終極要務，必須處理；資方熱切想找出解方，既對公司管用，也符合受聘人員的需求。

波音公司與員工在近六周罷工期間，都遭逢巨大財務損失。

工會成員第罷工第三周起，每周由罷工準備金收到250元，但這種補償對很多員工來說，都算減薪很大。

參與罷工的中階員工一般每小時時薪20元，每周40工時總計下來就是800元；高階工會成員的薪水更達年薪10萬元，或者每周近2000元。

投資銀行TD Cowen報告指出，罷工大概讓波音每日營收損失1億800萬元，假如持續50天，損失將來到55億元。目前罷工進入第41天。