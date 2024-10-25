巴爾的摩撞橋事件和解了 船東同意賠償逾1億元

「達利號」貨輪今年3月撞上馬里蘭州巴爾的摩港口的基伊大橋，除了毀壞橋梁、造成死傷，還造成重大經濟損失。船東「恩典海洋私人公司」及管理單位「共生海洋集團」24日同意支付超過1億元和美國政府和解。(美聯社)

「達利號」貨輪(Dali)今年3月撞上馬里蘭州巴爾的摩港口的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，除了毀壞橋梁、造成死傷，還造成重大經濟損失。美國司法部 上個月起訴達利號的船東「恩典海洋私人公司」(Grace Ocean Private Ltd)以及管理公司「共生海洋集團」(Synergy Marine Group)。官員24日表示兩家公司已同意支付超過1億元以和解訴訟。

美聯社報導，兩家公司註冊地只皆在新加坡 ，而司法部提訴是為追討美國政府用於清除水下殘骸、重新開放該港所花費的1億餘元。

首席副檢察長米澤(Benjamin Mizer)在一份聲明中表示，這項協議確保聯邦政府在麥克亨利堡海峽(Fort McHenry Channel)的清理費用由恩典海洋私人公司和共生海洋集團承擔，而不是由美國納稅人承擔。 」

司法部稱，達利號的電氣和機械系統維護不當，調查人員在第二個變壓器和斷路器系統中發現了鬆動的電纜。早前報告稱，一名船員在維護時誤關排氣擋板，導致船上的一台柴油引擎熄火；隨後船員們更改了船舶的電氣系統配置。種種因素導致達利號失去動力並偏離航線，撞上了基伊大橋橋墩，六名道路施工人員因此喪命。

坍方導致巴爾的摩港商業交通陷入混亂，許多航運公司將貨物改道至其他港口，工作人員日以繼夜地清理帕塔普斯可河(Patapsco River)中約5萬噸的鋼鐵和混凝土殘骸，直到6月才重新開放。

整個打撈清理行動估計成本為1.6億元，涉及多個聯邦、州和地方機構。巴爾的摩港主要處理的汽車和農業設備比全國任何其他港口都多，州官員災後協助制定了多項救援計畫，以確保人們就業 和維持企業運作；官員也表示重建這座橋可能需要花費近20億元，希望在2028年前重建完成。