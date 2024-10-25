我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

巴爾的摩撞橋事件和解了 船東同意賠償逾1億元

編譯廖振堯／綜合報導
「達利號」貨輪今年3月撞上馬里蘭州巴爾的摩港口的基伊大橋，除了毀壞橋梁、造成死傷，還造成重大經濟損失。船東「恩典海洋私人公司」及管理單位「共生海洋集團」24日同意支付超過1億元和美國政府和解。(美聯社)
「達利號」貨輪今年3月撞上馬里蘭州巴爾的摩港口的基伊大橋，除了毀壞橋梁、造成死傷，還造成重大經濟損失。船東「恩典海洋私人公司」及管理單位「共生海洋集團」24日同意支付超過1億元和美國政府和解。(美聯社)

「達利號」貨輪(Dali)今年3月撞上馬里蘭州巴爾的摩港口的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，除了毀壞橋梁、造成死傷，還造成重大經濟損失。美國司法部上個月起訴達利號的船東「恩典海洋私人公司」(Grace Ocean Private Ltd)以及管理公司「共生海洋集團」(Synergy Marine Group)。官員24日表示兩家公司已同意支付超過1億元以和解訴訟。

美聯社報導，兩家公司註冊地只皆在新加坡，而司法部提訴是為追討美國政府用於清除水下殘骸、重新開放該港所花費的1億餘元。

首席副檢察長米澤(Benjamin Mizer)在一份聲明中表示，這項協議確保聯邦政府在麥克亨利堡海峽(Fort McHenry Channel)的清理費用由恩典海洋私人公司和共生海洋集團承擔，而不是由美國納稅人承擔。 」

司法部稱，達利號的電氣和機械系統維護不當，調查人員在第二個變壓器和斷路器系統中發現了鬆動的電纜。早前報告稱，一名船員在維護時誤關排氣擋板，導致船上的一台柴油引擎熄火；隨後船員們更改了船舶的電氣系統配置。種種因素導致達利號失去動力並偏離航線，撞上了基伊大橋橋墩，六名道路施工人員因此喪命。

坍方導致巴爾的摩港商業交通陷入混亂，許多航運公司將貨物改道至其他港口，工作人員日以繼夜地清理帕塔普斯可河(Patapsco River)中約5萬噸的鋼鐵和混凝土殘骸，直到6月才重新開放。

整個打撈清理行動估計成本為1.6億元，涉及多個聯邦、州和地方機構。巴爾的摩港主要處理的汽車和農業設備比全國任何其他港口都多，州官員災後協助制定了多項救援計畫，以確保人們就業和維持企業運作；官員也表示重建這座橋可能需要花費近20億元，希望在2028年前重建完成。

司法部 新加坡 就業

上一則

購屋開銷低、維修輕鬆 擁有連棟屋成為新版美國夢

下一則

波音公司64%技師拒絕4年加薪35%新合約 罷工繼續

延伸閱讀

被司法部警告違法後 馬斯克百萬重賞沒再宣布得主了

被司法部警告違法後 馬斯克百萬重賞沒再宣布得主了
被控非公民 維州逾1600登記選民遭剔除

被控非公民 維州逾1600登記選民遭剔除
司法部傳發函警告馬斯克：「天天抽百萬美元」恐違選舉法

司法部傳發函警告馬斯克：「天天抽百萬美元」恐違選舉法
習近平將主持竣工儀式 中遠在秘魯建大型港口

習近平將主持竣工儀式 中遠在秘魯建大型港口

熱門新聞

2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅

2024-10-19 10:12
近年來自中國的無證移民大增，美國再用包機遣送一批中國無證客回去，是四個月來的第二次。（美聯社）

相隔4月 美再派包機遣返中國無證移民

2024-10-17 22:00
半官方房貸機構房利美總裁普莉西拉‧阿莫德瓦指出，目前房價處於20年來最高點。(路透)

房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

2024-10-21 05:06
密西西比州列星頓發生槍擊案，至少3人死亡、8人受傷。美聯社

密西西比州校園驚傳槍響 釀3死8傷

2024-10-19 15:51
前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

2024-10-22 21:20
示意圖。（美聯社）

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

2024-10-22 18:04

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值