西洋棋輸了還打人 亞裔少年選手被控襲擊罪、逐出錦標賽

17歲的職業西洋棋手克里斯多福·姚(左)16日在聖路易斯西洋棋俱樂部舉行的美國西洋棋錦標賽輸了棋之後，「揉皺計分紙，衝出比賽會場，從後方襲擊了一名攝影師」，而遭到嚴厲處分並被警察逮捕。(美聯社)

現年17歲的亞裔 西洋棋大師、職業棋手克里斯多福·姚(Christopher Yoo)，16日在聖路易斯西洋棋俱樂部舉行的美國西洋棋錦標賽輸了棋之後，「揉皺計分紙，衝出比賽會場，從後方襲擊了一名攝影師」。主辦單位隨即報警，姚被控犯下襲擊罪並被逐出錦標賽，從此禁止加入聖路易斯西洋棋俱樂部。

聖路易斯西洋棋俱樂部(Saint Louis Chess Club)發布的影片顯示，姚輸給四屆西洋棋冠軍法比亞諾·卡魯阿納(Fabiano Caruana)之後，把成績表揉成團塞進褲袋。影片未捕捉到他襲擊女性攝影師的片刻。聖路易斯市警局24日表示，姚被控犯下四級襲擊罪，依少年法庭指示獲釋返家。

姚2016年9歲時成為全美最年輕西洋棋大師，2019年12歲成為最年輕國際西洋棋大師；此紀錄後來被阿比曼紐·米甚拉(Abhimanyu Mishra)打破。姚今年贏得美國青少年西洋棋錦標賽冠軍，取得美國西洋棋錦標賽資格。

姚21日在美國西洋棋聯合會(US Chess Federation)官網和父母臉書 專頁，發表道歉聲明指出：「我真的很抱歉打了攝影師。輸給卡魯阿納，我很失望並發了脾氣；我知道這些都不該是藉口，這是嚴重錯誤。我悔不當初。」姚說他接受一切後果，承諾不會再犯，也希望攝影師沒事。

他的父母則寫道：「克里斯多福不善言辭和表達情感，但他真的很後悔。」

姚的父母三天前曾在臉書貼文表示，他們的兒子想「向這位女攝影師公開道歉，她是他輸棋發怒的無辜受害者，她沒做出任何激怒克里斯多福的行為。」他們指出，姚已「含淚」向俱樂部執行總監道歉，並向攝影師致歉。

貼文並提到，「許多人對17歲的他的心理健康 表示擔憂。身為父母非常理解這樣的擔憂。此事過去從未發生過，他將接受治療以確保心理健康得到適當照顧，未來不再發生類似事件。」