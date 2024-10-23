「Bobba」罐裝珍奶事件發酵 灣區2華女推新品受囑目 「Twrl」標榜配料台灣生產

Twrl罐裝波霸珍奶品牌創業夥伴奧莉維亞·陳(左) 和波琳·洪，希望推廣產品。(美聯社)

知名華裔演員劉思慕 (Simu Liu)指責加拿大 魁北克商人賣Bobba罐裝珍奶是「文化挪用」的熱門事件，最近有了新發展。舊金山灣區兩位華裔女性於2021年推出罐裝波霸珍奶品牌Twrl，已得到劉思慕關注；劉思慕的創投團隊邀請她們將Twrl產品投資 說明書送到他們手中，劉思慕有可能成為該品牌股東。

Twrl罐裝波霸珍奶品牌創業夥伴奧莉維亞·陳(Olivia Chen) 和波琳·洪(Pauline Ang) 創業近四年來，曾三次試圖參加美國廣播公司(ABC) 真人秀《創智贏家》(Shark Tank)吸引大牌投資者的資金支持未果。她們在TikTok發出影片聲援劉思慕日前在加拿大類似節目《龍穴》(Dragons’ Den)的看法後，被劉思慕看到，雙方有了進一步接觸。

台裔美籍的奧莉維亞·陳(Olivia Chen)說，她看到 《龍穴》節目片段後，次日決定製作短片，「讓人知道還有像我們一樣的其他選擇存在」，也希望推動這些對話，並在過程中教育一些人。

知名華裔演員劉思慕。(美聯社)

劉思慕是加拿大廣播公司(CBC)《龍穴》節目客座創投嘉賓，他對魁北克商人的Bobba產品包裝看不出與珍奶文化根源台灣有關，卻聲稱已將該傳統飲料變得「更好」，認為涉及「文化挪用」，拒絕投資。當時劉思慕還表示，他想「提振一家可以從我珍視的文化遺產中獲利的企業」。節目播出引發強烈議論，魁北克商人公開道歉，首肯投資百萬加幣的創投家決定撤資。

奧莉維亞．陳表示，她比較擔心的是，那家Bobba珍奶廠商「進入這行只是因為看到市場機會，而不是『真的喜歡波霸奶茶』。」她也認為，當這些議題出現時，可以產生正面效益，「我想把人人都在關注的能量集中起來並問道：『像我這樣的其他創業者有機會趁勢而起嗎？』」

Twrl品牌持續與日本和中國茶農合作，包裝註明波霸配料在台灣生產，由亞裔藝術家合作設計產品外觀。Twrl飲料目前有紫色山藥(ube)和日本焙茶(hojicha)等口味，在全國Sprouts超市、10個州的全食(Whole Foods)商店和亞馬遜網站有售。未來若有更多投資挹注，對加速產品行銷將大有幫助。