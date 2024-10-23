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邊境CBP監視器三分之一鏡頭已壞掉1年 偷渡入境盲點

記者顏伶如／綜合報導
架設於美墨邊境地帶的監視器。(路透)
架設於美墨邊境地帶的監視器。(路透)

新聞周刊(Newsweek)22日獨家報導，架設於美墨邊境地帶的監視器，有三分之一鏡頭壞掉長達一年。移民主管機關官員受訪時說，裝設監視器目的在於執法機關能夠掌握非法偷渡活動，但絕大多數系統設備非常老舊，無法發揮作用。

一名邊境巡邏員受訪時說，邊境地帶監視器故障已經成為「影響全國的嚴重問題」，黑幫集團利用監視器拍不到的漏洞，將無證客帶進美國。

全國邊境巡邏委員會(National Border Patrol Council)副主席加爾薩(Hector Garza)表示，監視器嚴重出現問題至少已有8個月，「當初我們不知道事態嚴重」。他表示，原本以為只有德州拉雷多(Laredo)邊境地帶的監視器損壞，後來才發現全國其他邊境地帶都有相同問題。

共和黨國會議員上周致函國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，吹哨者披露美國西南邊境非法入境最猖獗的某些地帶，約50個監視器攝影機故障斷線。議員指出，這是拜登政府「 開放邊界」政策的證據，助長人口販運。

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)發言人說，邊境地帶的「遠端影像監視系統」(Remote Video Surveillance Systems，RVSS)設備老舊，使用已經15年，必須大規模維修及升級。目前使用的系統必須由人工監看攝影畫面，操作成本昂貴。

加爾薩說，攝影機損壞而產生的盲點已經變成人口走私的熱門地點，邊境巡邏員對於在這些地點逮捕非法入境者，已經習以為常。他表示，由於監視器無法發揮功能，在邊境地帶值勤的探員面臨風險因此升高。

報導指出，裝設於美墨邊境的500個監視器當中，大約150個因為損壞而沒有連線。

加薩爾表示，只有非常少數的攝影鏡頭確實修好。

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