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A&F成衣商前執行長涉性販運被捕 介紹模特工作為餌 誘拐男子賣春

記者張聲肇／綜合報導
知名成衣商Abercrombie & Fitch 前執行長傑弗瑞斯涉嫌性販運，22日遭逮捕和起訴。(美聯社)
知名成衣商Abercrombie & Fitch 前執行長傑弗瑞斯涉嫌性販運，22日遭逮捕和起訴。(美聯社)

知名成衣商Abercrombie & Fitch 前執行長傑弗瑞斯(Mike Jeffries)、伴侶史密斯(Matthew Smith)等三人涉嫌性販運，22日遭逮捕、起訴，罪狀包括在全球各地承諾模特工作，引誘男子參加吸毒狂歡的性派對。

司法部在紐約布魯克林聯邦法院提出起訴說，這對愛侶和員工傑考卜森(James Jacobson) 利用大企業執行長的地位、財富和「管家」般的職員，進行全球性販運和嫖娼勾當，滿足這對情侶的性慾。

聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)說，自認為很會運用「跟導演上床換取演戲機會」陋習，壓榨、強迫別人出賣靈肉的人，該好好地從本案學到教訓。

他指出，「性剝削弱勢者就是犯罪。拿時裝業或模特兒事業的前途誘人上鉤......也是一樣。」聯邦調查局紐約站副站長鄧尼喜(James Dennehy)說，這三名被告的犯罪事實「令人噁心。」

檢察官所列的犯罪事實，與多名年輕人提出的性犯罪訴訟所述大同小異：傑弗瑞斯承諾被害人模特兒的工作，強迫他們做出滿足嫌犯的性行為。

傑弗瑞斯的律師畢伯(Brian Bieber)和史密斯的律師納西門托(Joseph Nascimento )及瑞本(David Raben)面對新聞界的提問，都說「法庭見真章。」傑考卜森說，所謂誘迫、欺騙或強迫的行為，他都沒參加，也不知情。

三名嫌犯22日稍後分別在被捕地區的法院出庭，傑弗瑞斯和史密斯在佛州被捕，傑考卜森在威斯康辛州被捕，到明尼蘇達州聖保羅法院出庭。三人被控的罪名是性販運、跨州買春，有15名受害人舉證。

起訴書說，2008年至2015年間，被告出錢誘拐數十名男子在紐約、英國、法國、義大利和法屬聖巴慈島(St. Barts，加勒比海地區)的旅館賣春，對象是被告和其他男性。收了錢的受害人被迫吸毒，用潤滑油、保險套、奇裝異服、性玩具，甚至注射促使陰莖勃起數小時，讓人痛苦不堪的藥，供買春者玩樂，事先還得簽署保密協議。

義大利 佛州 司法部

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