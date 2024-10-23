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李顯龍弟獲英庇護 稱遭新加坡政府迫害

編譯周辰陽／綜合報導
新加坡建國總理李光耀的次子李顯揚在英獲得庇護。圖為他2015年在新加坡的李光耀葬禮上致悼詞。(路透)
新加坡建國總理李光耀的次子李顯揚在英獲得庇護。圖為他2015年在新加坡的李光耀葬禮上致悼詞。(路透)

英國衛報22日報導，新加坡建國總理李光耀次子李顯揚逃離他聲稱的迫害後，已在英國獲得庇護

李顯揚是前總理李顯龍的弟弟。李顯揚說，他在李家分裂後支持在野黨，他父親建立的專制政權因而跟他反目。他說，「儘管新加坡經濟發達繁榮，卻有個黑暗面，就是政府具有壓迫性。人們以為這是某種天堂，但並不是」。

李光耀長子李顯龍擔任總理時，與妹妹李瑋玲及弟弟李顯揚為了李光耀故居是否拆除公開鬧翻。李瑋玲日前過世，她生前與李顯揚一起指控胞兄李顯龍不當運用總理職權，遂行個人政治意圖。

李光耀遺囑官司的法律程序持續多年，李顯揚夫婦被指作偽證，兒子在臉書上指控部長和司法機構而被法院判決誹謗。李顯揚聲稱，在李顯龍統治下，當局對他「無端指控」，針對他跟妻兒的一系列訴訟，讓他相信為了人身安全不應繼續在新加坡生活。

在英國成為難民的李顯揚表示，新加坡自稱在法治方面非常好，「然而，我們在核心保留這些壓迫措施」。

李顯揚2020年加入在野的前進黨，他相信目前對他和家人的法律訴訟具有政治動機。李顯揚還表示，他一直是新加坡監視目標之一。

當記者問及李顯龍的角色時，李顯揚說，「依我看，在新加坡這樣受到嚴格控制的國家，沒有李顯龍同意和默許，這樣的行動不可能發生」。

李顯揚離開新加坡前往英國兩年後，於8月獲得庇護，「我認為，這是承認新加坡一直在迫害我」。

新加坡政府說，星國司法體系一向公正獨立，法律結論都經過公開調查，李顯揚的指控毫無根據。

新加坡 庇護 臉書

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