明年度標準扣除額調高 稅可少繳些 2026申報適用

2025年納稅的單身標準扣除額將提高為1.5萬元，夫妻為3萬元，2026年申報時適用。（歐新社）

國稅局 （IRS）22日宣布2025年報稅 年度調整，2025年納稅年度單身納稅人和分別報稅的已婚夫婦的標準扣除額，將提高為1萬5000元，較2024年納稅年度增加400元；夫妻聯合申報的標準扣除額將提高至3萬元，較2024年增加800元；戶長標準扣除額將提高至2萬2500元，較2024年增加600元。

單身扣除額增加400元 夫妻800元

國稅局每個納稅年度都會根據通貨膨脹率調整標準扣除額。由於通貨膨脹率近來呈現下降趨勢，國稅局22日雖宣布再次調高標準扣除額，但增幅已低於近年增加水平。2025年課稅年度調整，適用在2026年報稅季節開始提交的所得稅申報。

7聯邦稅級門檻都上調 最高仍為37%

此外，所有七個聯邦稅級所得門檻也都上調。最高稅率仍為37%，2025年納稅年度單身收入逾62萬6350元，夫妻聯合申報收入逾75萬1600元者，屬最高稅率。2024年單身收入逾60萬9350元為最高稅率。

其他單身所得門檻如下：收入逾25萬525元，稅率35%；收入逾19萬7300元，稅率32%；收入逾10萬3350元，稅率24%；收入逾4萬8475元，稅率22%；收入逾1萬1925元，稅率12%；收入1萬1925元或以下者，稅率10%。

夫妻所得門檻如下：收入逾50萬1051元，稅率35%；收入逾39萬4601元，稅率32%；收入逾20萬6701元，稅率24%；收入逾9萬6951元，稅率22%；收入逾2萬3851元，稅率12%；收入2萬3850元或以下者，稅率10%。

美國9月通貨膨脹率已降至三年多來最低點，部分經濟消息令人鼓舞，但國人仍能感受到關鍵物價的壓力；由於醫療、服裝、汽車保險和機票價格上漲，衡量潛在通膨的「核心」（core) 物價9月仍處於高位。

社會安全管理局（Social Security Administration）10月稍早已宣布，從明年1月開始，將社安金 領取者的生活成本提高2.5%；數百萬人每月領到的社安金支票平均上漲逾50元。

社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)的幅度，也和最新宣布的報稅標準扣除額調整趨勢相符，低於過去2年的調整幅度。2023年因面臨40年來最高通膨率，COLA增幅8.7%，創下歷史新高；2024年COLA增幅為3.2%。明年增幅相對會更小，以反映通膨放緩實況。