我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

明年度標準扣除額調高 稅可少繳些 2026申報適用

記者胡玉立／綜合報導
2025年納稅的單身標準扣除額將提高為1.5萬元，夫妻為3萬元，2026年申報時適用。（歐新社）
2025年納稅的單身標準扣除額將提高為1.5萬元，夫妻為3萬元，2026年申報時適用。（歐新社）

國稅局（IRS）22日宣布2025年報稅年度調整，2025年納稅年度單身納稅人和分別報稅的已婚夫婦的標準扣除額，將提高為1萬5000元，較2024年納稅年度增加400元；夫妻聯合申報的標準扣除額將提高至3萬元，較2024年增加800元；戶長標準扣除額將提高至2萬2500元，較2024年增加600元。

單身扣除額增加400元 夫妻800元

國稅局每個納稅年度都會根據通貨膨脹率調整標準扣除額。由於通貨膨脹率近來呈現下降趨勢，國稅局22日雖宣布再次調高標準扣除額，但增幅已低於近年增加水平。2025年課稅年度調整，適用在2026年報稅季節開始提交的所得稅申報。

7聯邦稅級門檻都上調 最高仍為37%

此外，所有七個聯邦稅級所得門檻也都上調。最高稅率仍為37%，2025年納稅年度單身收入逾62萬6350元，夫妻聯合申報收入逾75萬1600元者，屬最高稅率。2024年單身收入逾60萬9350元為最高稅率。

其他單身所得門檻如下：收入逾25萬525元，稅率35%；收入逾19萬7300元，稅率32%；收入逾10萬3350元，稅率24%；收入逾4萬8475元，稅率22%；收入逾1萬1925元，稅率12%；收入1萬1925元或以下者，稅率10%。

夫妻所得門檻如下：收入逾50萬1051元，稅率35%；收入逾39萬4601元，稅率32%；收入逾20萬6701元，稅率24%；收入逾9萬6951元，稅率22%；收入逾2萬3851元，稅率12%；收入2萬3850元或以下者，稅率10%。

美國9月通貨膨脹率已降至三年多來最低點，部分經濟消息令人鼓舞，但國人仍能感受到關鍵物價的壓力；由於醫療、服裝、汽車保險和機票價格上漲，衡量潛在通膨的「核心」（core) 物價9月仍處於高位。

社會安全管理局（Social Security Administration）10月稍早已宣布，從明年1月開始，將社安金領取者的生活成本提高2.5%；數百萬人每月領到的社安金支票平均上漲逾50元。

社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)的幅度，也和最新宣布的報稅標準扣除額調整趨勢相符，低於過去2年的調整幅度。2023年因面臨40年來最高通膨率，COLA增幅8.7%，創下歷史新高；2024年COLA增幅為3.2%。明年增幅相對會更小，以反映通膨放緩實況。

報稅 社安金 國稅局

上一則

頭等艙被降等經濟艙讓「3歲愛犬過世」加州男怒告航空公司

延伸閱讀

新州夫婦白卡詐財 意外踢爆海撈450萬未報稅

新州夫婦白卡詐財 意外踢爆海撈450萬未報稅
收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅

收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅
封面故事／65歲退休潮明年來襲 5招掌握社安金

封面故事／65歲退休潮明年來襲 5招掌握社安金
封面故事／9州提高社安金稅率 錢恐變少了

封面故事／9州提高社安金稅率 錢恐變少了

熱門新聞

航空旅遊圈當前最大爭議，不是靠窗座位或走道座位好，而是硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣。圖中這位旅客，右手推著硬殼行李箱，左手提著軟殼行李箱，不知是左右為難，或兩全其美。(美聯社)

硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣 製造廠老實說

2024-10-15 02:00
2025年聯邦醫療保險已開放登記，因保險方案變化大，被保人若要選到合適方案，須做足功課。(美聯社)

延續紅藍卡舊計畫恐吃虧 4點應對變化

2024-10-16 05:24
2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅

2024-10-19 10:12
近年來自中國的無證移民大增，美國再用包機遣送一批中國無證客回去，是四個月來的第二次。（美聯社）

相隔4月 美再派包機遣返中國無證移民

2024-10-17 22:00
在蒙大拿州露營時失蹤的柯吉爾塞姆經驗屍後被發現是死於謀殺，並非遭到熊的攻擊。(擷自加拉丁郡警長辦公室臉書)

失蹤登山客並非遭熊襲死亡而是謀殺 警方籲民眾小心

2024-10-17 10:15
半官方房貸機構房利美總裁普莉西拉‧阿莫德瓦指出，目前房價處於20年來最高點。(路透)

房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

2024-10-21 05:06

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制