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美推新規 阻中俄等6國獲民眾數據以防網攻勒索 TikTok首當其衝

編譯陳韻涵／綜合報導
司法部提出新規，阻止中國、俄國、伊朗等國取得美國的敏感資料，包括金融資訊及基因圖庫等，未來像是TikTok也不能將數據傳給北京。（路透）
司法部提出新規，阻止中國、俄國、伊朗等國取得美國的敏感資料，包括金融資訊及基因圖庫等，未來像是TikTok也不能將數據傳給北京。（路透）

司法部21日公告新規定，透過限制特定商業交易，保護聯邦政府數據或美國人的大量個人資料不致落入中國、伊朗、俄羅斯、委內瑞拉、古巴和北韓等六國之手。

路透報導，這項3月預告的提案旨在落實拜登總統今年2月簽署的一項行政命令，杜絕外敵利用可取得的美國金融、基因組數據和健康數據進行網路攻擊、諜報活動和勒索。

美方正以間諜和勒索威脅為由，試圖阻止前述六國購買關於美國人的大量資料。

個人電腦雜誌(PCMag)報導，白宮尤其擔心特定國家利用商業交易獲取美國人的數據，包括生物特徵辨識(Biometric)、健康、去氧核糖核酸(DNA)和地理位置等訊息，以及社會安全碼和銀行帳號等其他敏感細節；了解這些資料，可讓外國政府輕易掌握一個人的消費習慣、個人偏好及對敏感地點(如宗教場所與政府設施)的造訪情況。

司法部表示，「這類數據隨後會被用以網路攻擊、勒索、間諜活動和威嚇社運人士、學者、政治人物和記者，並從事其他惡意活動；這些國家採用大數據分析、人工智慧(AI)和高效能運算等先進技術，更有效率的控制和利用這些數據。」

美國政府長期力阻國民的個人資料流向中國，這是多年圍繞貿易與科技鬥爭的一環；美國外資投資委員會(CFIUS)2018年基於關切相關數據可能被用以識別美國公民身分的安全性，否決了中國「螞蟻金服」(Ant Financial)收購美國匯款服務商「速匯金」(MoneyGram International)的計畫。

官員表示，那些知道這些資料最終會流向「利益國家」的數據經紀人，將被禁止進行交易，攸關美國政府人員的任何資料傳輸也會被禁止。

21日的提案則首次公告關於無法傳輸的數據類型與數量細節，包括100多名美國人的人類基因組數據，或逾1萬人的個人健康或財務數據，另禁止透過千餘台美國設備傳輸確切的地理位置資料。 

該規則將允許司法部透過刑事和民事懲罰強力執行相關規定，美國官員21日告訴路透記者，若中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」等中國應用程式將美國用戶的敏感資料傳給中國母公司，可能就會違規。

司法部提出新規，阻止中國、俄國、伊朗等國取得美國的敏感資料，包括金融資訊及基因圖...
司法部提出新規，阻止中國、俄國、伊朗等國取得美國的敏感資料，包括金融資訊及基因圖庫等，未來像是TikTok也不能將數據傳給北京。（美聯社）

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