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看到聽到摸到 第一夫人升級版白宮導覽

記者張聲肇／綜合報導
第一夫人吉兒拜登(左二)21日親自為參觀白宮的學生做了「升級版白宮導覽」，訪客可以看得到、聽得到、摸得到比以往更多的歷史和人文收藏品。(美聯社)
第一夫人吉兒拜登(左二)21日親自為參觀白宮的學生做了「升級版白宮導覽」，訪客可以看得到、聽得到、摸得到比以往更多的歷史和人文收藏品。(美聯社)

第一夫人吉兒拜登21日親自為參觀白宮的學生介紹「升級版白宮導覽」，訪客可以看得到、聽得到、摸得到比以往更多比以往更多的歷史和人文收藏品。

例如，以前不曾開放的「外交接待室」，現在對外開放，讓大家親眼目睹當年羅斯福總統發表「爐邊談話」的現場，還聽到幾句羅斯福總統當年與民眾對話的錄音。

一樓增加的參觀範圍還有圖書館、陳列歷屆總統陶瓷品收藏的瓷器廳、陳列鑲金銀器的純銀廳。

二樓或「國家樓層」較往常擴大參觀範圍的是東廂、國宴廳、以及紅藍綠廳。這些地方都設有「讀者架」，書面陳述各廳房的陳設、內容與發生過的故事，鼓勵參觀訪客觸摸、觀看、傾聽，加深參訪經驗。

例如，瓷器廳圍了一小圈，讓訪客近距離接觸其中的展品。國宴廳林肯總統畫像下的壁爐架上，增添了聖經祈禱詞的複印本，訪客可以逐字念出，不像過去隔得太遠，看不清楚。

在社區學院教英文與寫作的拜登夫人說，「我教書教了40年，我很明白，學習可以透過不同的方法。大家都用感官來學習。」「我們印製了複印本，讓大家觸摸聖經封面，感受一下它有何特色，也感受一下藍廳家具上閃亮的質地。你現在也可以在羅斯福總統當年錄製爐邊談話的房間裡，聽到當年留下來的錄音，感覺自己就在他身邊，聽他談話。」

「視覺較強的訪客，在這些新開放的展示廳裡，會看到新設的螢幕，新增的資訊，讓你們仔細閱讀。」

助理說，總統夫人親自走了一趟參觀路線後，決定增加參觀點，添加教育與歷史內容，這些都是幾十年來未曾更新的「白宮見聞。」

一走進東廂，就會自動播放第一夫人吉兒的歡迎詞，以及拜登總統介紹白宮歷史的影片。今後的總統伉儷，也將循此傳統製播新的影片。參觀白宮的遊客，每周約有1萬人次。

白宮 拜登 圖書館

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