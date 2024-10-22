二戰時讓日軍無法破解 「納瓦霍譯電員」107歲過世

「納瓦霍譯電員」金塞爾21日以107歲高齡辭世。(美聯社)

二戰初期，盟軍之間通訊常遭日軍破解，後來美軍利用納瓦霍(Navajo)原住民 族語編成一套密碼系統，並徵召族人擔任譯電員，才堵住此一漏洞。因為納瓦霍母語複雜且沒有文字，只能透過口語相傳，外人幾乎無法學習。美軍取得太平洋戰爭勝利，「納瓦霍譯電員」(Navajo Code Talkers)功不可沒。隨著時間過去，「納瓦霍譯碼員」逐漸殞落，合眾國際社(UPI)報導，倖存之一的金塞爾(John Kinsel Sr.)於19日過世，享嵩壽107歲。

根據報導，金塞爾過世的消息獲得納瓦霍部落與陸戰隊的證實。美國海軍研究所(U.S. Navy Institute)20日在社群媒體 X發文悼念金塞爾。

納瓦霍部落酋長奈葛倫(Buu Nygren)發表聲明說，金塞爾在二戰期間服役於陸戰隊，在最艱困的環境下展現勇氣及無私精神，為所有人民而戰，擔任「納瓦霍譯電員」執行許多偉大的任務。聲明中說，金塞爾與陸戰隊同袍一起為美國作戰，在戰爭期間保護納瓦霍族。

報導指出，金塞爾的兒子朗納德．金塞爾(Ronald Kinsel)向奈葛倫通知父親已於19日凌晨在睡夢中離世的消息。

朗納德．金塞爾發表聲明說，父親的人生長壽、圓滿且功勳彪炳，與其他「納瓦霍譯電員」一同改變了歷史，將永遠被世人銘記在心，「我將繼續宣揚他的傳奇故事與偉大精神」。

二次大戰期間，陸戰隊(U.S. Marines)每一次出擊都有大約400名「納瓦霍譯電員」參與行動，用納瓦霍母語傳遞訊息。美國海軍指出，日軍從來不曾破解納瓦霍語電報。

根據國會圖書館(Library of Congress, LOC)網站公布的2003年訪談紀錄，出生於亞利桑納州 魯卡丘凱(Lukachukai)的金塞爾，1942年10月至1946年1月間在陸戰隊服役，參加過布干維爾(Bougainville)、關島及硫磺島(Iwo Jima)戰役。

「納瓦霍譯電員」的英勇事蹟曾於2002年被改編成電影「獵風行動」(Windtalkers)，由吳宇森執導。

「亞利桑納共和報」(The Arizona Republic)指出，金塞爾過世之後，當年的「納瓦霍譯電員」僅剩麥唐諾(Peter McDonald)以及畢蓋(Thomas H. Begay)兩人依然在世。