我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

青少年成性勒索詐騙目標 Instagram把關

記者張聲肇／綜合報導
Instagram平台最近推出新設定，對抗詐騙集團，防止青少年淪為「性勒索」(sextortion)詐騙的對象，並請家長多加關照。(美聯社)
Instagram平台最近推出新設定，對抗詐騙集團，防止青少年淪為「性勒索」(sextortion)詐騙的對象，並請家長多加關照。(美聯社)

防止青少年淪為「性勒索」(sextortion)詐騙的對象， Instagram平台最近推出新設定，對抗詐騙集團，請家長多加關照。

Instagram母公司Meta說，利用性圖片、影片或對話逼迫受害人付錢的犯罪行為，越來越普遍，犯罪集團甚至會聯手強迫青少年分享自己或朋友的裸照。

Meta為了對抗性勒索集團，推出一系列「設定」更新，例如，青少年用戶的「跟隨者」名單自動刪除可能的勒索份子，犯罪分子更不容易在Instagram聯繫上青少年，也讓青少年用戶在這圖片分享平台上，有更多資源可以從種種跡象判斷，自己是不是正陷入性勒索的騙局。

Instagram說，美國、加拿大、英國和澳洲的青少年用戶，會在自己的帳戶裡看到一段「教學影片」，學會如何看穿「性勒索」騙徒的把戲。

Instagram推出的「裸露保護」功能，會將可能屬於裸體的影像模糊化，也會在他們要分享裸體影像之前，溫馨提醒他們慎擇接收對象。此一功能，全球青少年帳戶都會有。

Meta全球安全部主管戴維斯(Antigone Davis)說，從Instagram的即時通訊軟體「儲存畫面」功能已經撤除，因為有騙徒用這辦法獲取短暫出現的敏感圖像。

不久前，Meta才推出加強保護青少年，讓家長更容易掌握子女網路活動的「新」帳戶，現在又推出防性勒索騙局的新設定。專家說，這是家長和民意代表施壓的結果；批評者仍不滿，認為Meta「有敲才有響」的策略，旨在迴避更大也更根本的問題：Instagram對青少年的身心健康，造成負面效應。

騙子假裝自己和受害人是同一國人，年齡也相仿，取得對方信任後，要求「朋友」分享「很露點」的照片或影片，得手後就威脅付錢，否則公開。戴維斯說，新推出的一系列功能，目的就是要堵絕犯罪。

幕後，Meta說，它已經關閉了6.3萬個和性勒索詐騙集團有聯繫的帳戶，其中奈及利亞某一集團就占了好幾千個。

儘管Instagram宣稱三年來不斷加強保護青少年，要它處理性虐待、網路霸凌等問題的壓力，仍有增無減。

詐騙集團 澳洲 加拿大

上一則

與小甘迺迪有染 紐約雜誌女記者丟飯碗

下一則

兒遭控AI寫作業 麻州家長怒告高中毀名聲 提3大要求補錯

延伸閱讀

NBA／湖人菜鳥射穿太陽 詹皇發文狂讚：加農砲

NBA／湖人菜鳥射穿太陽 詹皇發文狂讚：加農砲
NBA／湖人新秀8顆三分球轟35分滅太陽 布朗尼正負值全場最高

NBA／湖人新秀8顆三分球轟35分滅太陽 布朗尼正負值全場最高
NBA／父子較勁成練球樂趣 戴維斯：詹姆斯被迫提升狀態

NBA／父子較勁成練球樂趣 戴維斯：詹姆斯被迫提升狀態
NBA／湖人訓練營還沒開始 新教頭瑞迪克已決定先發

NBA／湖人訓練營還沒開始 新教頭瑞迪克已決定先發

熱門新聞

航空旅遊圈當前最大爭議，不是靠窗座位或走道座位好，而是硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣。圖中這位旅客，右手推著硬殼行李箱，左手提著軟殼行李箱，不知是左右為難，或兩全其美。(美聯社)

硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣 製造廠老實說

2024-10-15 02:00
2025年聯邦醫療保險已開放登記，因保險方案變化大，被保人若要選到合適方案，須做足功課。(美聯社)

延續紅藍卡舊計畫恐吃虧 4點應對變化

2024-10-16 05:24
2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅

2024-10-19 10:12
近年來自中國的無證移民大增，美國再用包機遣送一批中國無證客回去，是四個月來的第二次。（美聯社）

相隔4月 美再派包機遣返中國無證移民

2024-10-17 22:00
在蒙大拿州露營時失蹤的柯吉爾塞姆經驗屍後被發現是死於謀殺，並非遭到熊的攻擊。(擷自加拉丁郡警長辦公室臉書)

失蹤登山客並非遭熊襲死亡而是謀殺 警方籲民眾小心

2024-10-17 10:15
半官方房貸機構房利美總裁普莉西拉‧阿莫德瓦指出，目前房價處於20年來最高點。(路透)

房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

2024-10-21 05:06

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」