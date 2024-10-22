青少年成性勒索詐騙目標 Instagram把關

Instagram平台最近推出新設定，對抗詐騙集團，防止青少年淪為「性勒索」(sextortion)詐騙的對象，並請家長多加關照。(美聯社)

防止青少年淪為「性勒索」(sextortion)詐騙的對象， Instagram平台最近推出新設定，對抗詐騙集團 ，請家長多加關照。

Instagram母公司Meta說，利用性圖片、影片或對話逼迫受害人付錢的犯罪行為，越來越普遍，犯罪集團甚至會聯手強迫青少年分享自己或朋友的裸照。

Meta為了對抗性勒索集團，推出一系列「設定」更新，例如，青少年用戶的「跟隨者」名單自動刪除可能的勒索份子，犯罪分子更不容易在Instagram聯繫上青少年，也讓青少年用戶在這圖片分享平台上，有更多資源可以從種種跡象判斷，自己是不是正陷入性勒索的騙局。

Instagram說，美國、加拿大 、英國和澳洲 的青少年用戶，會在自己的帳戶裡看到一段「教學影片」，學會如何看穿「性勒索」騙徒的把戲。

Instagram推出的「裸露保護」功能，會將可能屬於裸體的影像模糊化，也會在他們要分享裸體影像之前，溫馨提醒他們慎擇接收對象。此一功能，全球青少年帳戶都會有。

Meta全球安全部主管戴維斯(Antigone Davis)說，從Instagram的即時通訊軟體「儲存畫面」功能已經撤除，因為有騙徒用這辦法獲取短暫出現的敏感圖像。

不久前，Meta才推出加強保護青少年，讓家長更容易掌握子女網路活動的「新」帳戶，現在又推出防性勒索騙局的新設定。專家說，這是家長和民意代表施壓的結果；批評者仍不滿，認為Meta「有敲才有響」的策略，旨在迴避更大也更根本的問題：Instagram對青少年的身心健康，造成負面效應。

騙子假裝自己和受害人是同一國人，年齡也相仿，取得對方信任後，要求「朋友」分享「很露點」的照片或影片，得手後就威脅付錢，否則公開。戴維斯說，新推出的一系列功能，目的就是要堵絕犯罪。

幕後，Meta說，它已經關閉了6.3萬個和性勒索詐騙集團有聯繫的帳戶，其中奈及利亞某一集團就占了好幾千個。

儘管Instagram宣稱三年來不斷加強保護青少年，要它處理性虐待、網路霸凌等問題的壓力，仍有增無減。