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150年來首次 喬治華盛頓故居全面翻修

編譯俞仲慈／綜合報導
已有290年歷史的喬治華盛頓故居維農山莊，由於年久失修，將從下個月1日起暫時封閉，進行一個半世紀以來的首次大規模整修恢復工程。(美聯社)
已有290年歷史的喬治華盛頓故居維農山莊，由於年久失修，將從下個月1日起暫時封閉，進行一個半世紀以來的首次大規模整修恢復工程。(美聯社)

開國元勳喬治·華盛頓(George Washington)舊宅因為年代久遠，屋況破舊不堪，下個月起進行150多年來首次翻修並暫停開放參觀。

華盛頓郵報報導，位於維吉尼亞州波多馬克河(Potomac River)畔的華盛頓故居維農山莊(Mount Vernon)已有290年歷史，由於年久失修，因此下個月1日起暫時封閉，進行一個半世紀以來的首次大規模整修恢復工程。

維農山莊負責人布萊德恩(Douglas Bradburn)表示：「我們預定接下來八個月內，關閉絕大部分範圍，應該占故居三分之二面積。」

報導指出，1860年非營利組織「維農山婦女會聯盟」(Mount Vernon Ladies' Association of the Union)募款集資買下華盛頓故居，至今仍擁有維農山莊產權。

1734年由華盛頓父親建造的維農山莊歷經近三百年風吹日曬，過去曾經進行過零星局部整修，不過去年發現故居地基遭到白蟻侵噬，整棟建築物岌岌可危。

布萊德恩指出：「講白了，整棟房子是直接坐在白蟻窩或磚塊上，只要一陣風吹來，可能就會把房子吹離地基。」

因此「維農山婦女會聯盟」決定耗資3000萬元，全面整修地板與地下室結構，預計2026年完工，布萊德恩強調：「這是維農山莊有史以來最重要的整修工程，建築師會徹底解決問題。」

負責維農山莊整修工程的麥考利(Amy McAuley)表示：「真是太神奇，尤其是當你走進地窖時，會發現猶如回到華盛頓時代般。」

目前維農山莊主建築靠著工字型鋼樑支撐，整修工程將重建新底座以便與地基固定，地窖內搖搖欲墜的石牆將改以類似的砂岩板來取代，麥考利透露，故居新底座的木料採用維農山種植的橡木以及來自俄亥俄州的18世紀老橡樹。

維吉尼亞州 俄亥俄州 復工

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