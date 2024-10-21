校友不滿「反猶」風波 哈佛大學捐款少了15％

哈佛大學富裕的校友不滿校方處理反猶太問題，導致該校捐款收入減少15%。圖為哈佛校園。(美聯社)

哈佛大學 校友不滿校方處理反以色列 抗議活動，導致該校捐款收入減少15%。

國會山莊報報導，美國最古老且最富裕的高等學府哈佛大學在富裕的校友怨懟校方處理反猶太 主義問題後，17日公布的財務報告顯示，哈佛2024財年收到的捐贈降至11億7000萬元，低於去年同期的13億8000萬元，縮水15%。

彭博新聞(Bloomberg)報導，這是哈佛九年來最大的捐款收益降幅。

哈佛校長賈柏(Alan Garber)近期受訪時，對此表示失望；他告訴哈佛校刊「哈佛深紅報」(Harvard Crimson)說：「比起過去幾年，部分新捐款令人失望。」

專門供給哈佛的饋贈下降34%，從前一年的5億6060萬元降至3億6810萬元。

但校方的投資基金本在2024財年仍成長9.6%，使其總價值達到532億元，這是全球最高額的學術捐贈基金。

捐款減少在哈佛校園歷經一年來的反猶太主義動盪事件後發生，學生之間也因以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)的戰爭而出現分歧。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，哈佛億萬金主、避險基金Citadel創辦人葛里芬(Ken Griffin)今年1月譴責反猶太主義，憂慮哈佛「迷失在荒野中」，表明停止捐款。

彭博報導，哈佛的另一位主要金主、俄裔美籍億萬富翁布拉瓦尼克(Len Blavatnik)也因相同考量而收手，該家族基金會至少捐款2億7000萬元給哈佛。

儘管校友挹注減少，但哈佛的盈收仍強勁，特定類型的捐款在過去一年來有所增加；校方可支出的「現用捐款」(current use donations)締造哈佛史上第二高紀錄，來到逾5億2500萬元。