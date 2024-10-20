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8年前誤傳簡訊結緣青年 「感恩節奶奶」爆罹癌

記者顏伶如／綜合報導
「感恩節奶奶」汪達．丹契(右)因誤傳簡訊意外結識辛頓(中)。圖為辛頓2021年時帶著女友(左)，與丹契共度感恩節。(取自X平台)
「感恩節奶奶」汪達．丹契(右)因誤傳簡訊意外結識辛頓(中)。圖為辛頓2021年時帶著女友(左)，與丹契共度感恩節。(取自X平台)

汪達．丹契(Wanda Dench)幾年前傳簡訊邀請孫子共享感恩節晚餐，卻因傳錯號碼而變成與一名素昧平生的青少年共同過節，充滿關愛的善行被網友喻為「感恩節奶奶」(Thanksgiving Grandma)。有線電視新聞網(CNN)19日報導，丹契因為得了乳癌正在接受化療，使得今年過節面臨挑戰。

影片來源：YouTube@Arizona’s Family (3TV / CBS 5)

八年前，丹契傳錯簡訊意外結識當時還在讀高中的陌生人辛頓(Jamal Hinton)。自從2016年以來，誤打誤撞相識的丹契與辛頓每年都一起過感恩節。

丹契發簡訊邀請六名孫子孫女一起吃感恩節團圓飯，但其中一則簡訊卻傳給正在上課的青少年辛頓。辛頓以為是自己祖母換了新的電話號碼，為了確認身分要求祖母傳照片，結果卻收到丹契照片。他開玩笑詢問還能不能去吃感恩節大餐，丹契回覆：「當然可以。祖母就是這樣，肯定要餵飽每一個人的。」

丹契和藹可親讓辛頓深受感動，在社群網站發表貼文，引發網友瘋傳。

過去幾年不管生活裡遇到什麼波折，丹契都與希頓一起過感恩節。丹契的丈夫2020年4月因為新冠病毒併發症過世之後，辛頓一直給予丹契支持與安慰。

辛頓16日在X平台與Instagram同步代表丹契發表聲明說仍在持續對抗乳癌。她說，得了支氣管炎之後接受肺部電腦斷層掃描檢查，發現胸部有可疑狀況，乳房攝影檢查與進一步診斷則證實為乳癌。丹契在聲明中說，對於診斷結果非常意外，因為家族並沒有癌症病史，多年來乳房攝影檢查結果都是正常。

她表示，2022年屆滿65歲時以為最後一次接受乳房攝影就可以無須再煩惱，「但我錯了」。她說，學到的教訓是僅管歲數增長，但人生的路還要走下去。她說，接受治療不會影響與辛頓的感恩節聚餐。

癌症 社群網站 併發症

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