華女14個月大時被收養 網上發聲：「要求被收養者感恩」很傷人

長久以來「被收養者應該感恩」的說法在美國收養相關機構流行，如今有不少被收養者提出反對意見。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自unsplash/@guillaumedegermain)

最近有調查揭露中國和南韓政府存在系統性收養詐欺行為，在全球關注收養議題之際，許多被收養者起而對抗媒體和評論人士常提到的「被收養者應該感恩」的說法。其中，14個月大時被美國白人家庭從中國廣東收養長大的華裔養女柯塞特．艾森豪-埃普(Cosette Eisenhauer-Epp)就表示，這種說法是有害的。

許多被收養者表示，隨著羅訴韋德案被推翻、保守派人士支持推動「以收養代替墮胎」，被收養者受「拯救」且應心存感恩的想法，已融入美國政治結構。

艾森豪-埃普是被收養者線上平台Navigating Adoption共同創辦人，並與「中國姊妹會」(Sister of China)合作，該組織成員是在中國一胎化政策下被人收養長大的女性。她最近創建TikTok專頁，談到「詢問被收養者是否覺得感激」有多傷人；許多被收養者對她的影片紛紛回應表示認同。

現年23歲的阿靈頓德州 大學碩士生艾森豪-埃普說：「只因我被收養，在收養方面有過更正面經歷，並不能減少我被收養的負面情緒、掙扎和被遺棄的感受，那種感受隨時可能被觸發。」

2024年9月5日中國政府宣布暫停所有跨國收養，也讓許多被收養者擔憂。

「這對所有被收養華人 帶來太多未知。我們不知道接下來會如何，不知道我們回中國尋找親生父母會否變得更難，」艾森豪-埃普說：「這確實增加了被收養者的複雜性；我認為身為被收養者，複雜性永無止境。」

同樣被白人父母收養的韓裔 被收養者阿曼達．保羅(Amanda Paul)是被收養者輔導協會(Adoptee Mentoring Society)計畫協調員。保羅說：「我想不出有任何其他創傷倖存者群體，會被告知要對這種創傷經歷心存感激；更何況是那些經歷了文化堅持(cultural insistence)的被收養者。」

保羅指出，這種「心存感恩」說法其實是收養產業的一部分，該系統「生產」被收養者以滿足政府和收養機構的需求；這些收養機構更感興趣的是尋找「潛在買家」，而不是兒童。