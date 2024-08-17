研發治癌皂 維州少年貝克勒獲選時代雜誌「年度兒童」

3M公司和「探索」教育頻道去年頒發「美國頂尖少年科學家」獎金2萬5000元給貝克勒。取自(取自3M公司Instagram)

現年15歲的赫曼·貝克勒(Heman Bekele)去年研發出可用於治療皮膚癌的香皂，獲選為「時代」(Time)雜誌及「時代」雜誌少年版的2024年「年度兒童」。

時代雜誌16日公布獲選緣由說，這位維吉尼亞州 阿南戴爾市15歲科學家的發明，可能改變治療皮膚癌的方法。

貝克勒告訴時代雜誌，「真的難以相信，有朝一日我發明的一塊小小香皂，會對別人的一生有如此大的影響。不過，這也正是我開始這項研究的原因」。

「時代」雜誌說，他發明的香皂可能對皮膚癌產生療效，這是他獲選的原因。

3M公司和「探索」教育頻道去年頒發「美國頂尖少年科學家」獎金2萬5000元給貝克勒；當時才14歲的他，擊敗其他九名競爭對手，獲此殊榮。

獲獎後，出生於伊索匹亞的貝克勒告訴網路媒體Insider，他希望利用這筆獎金，讓他的香皂通過聯邦食品藥物管理局(FDA)審核，將這項發明推向市場，成為皮膚癌的平價治療方法，幫助對抗這種每年奪走近8000條美國人性命的疾病。

目前醫師治療皮膚癌的方法，是增強身體對癌細胞的自然免疫反應，貝克勒的香皂就是依據這個理論而來，目的就是復甦身體的防禦能力。這款香皂含有刺激免疫系統的成分，可以幫助復甦皮膚裡的免疫細胞，進而對抗黑色素瘤。貝克勒估計，他的香皂每20塊的製作成本，不到10元。

其他時代2024「年度兒童」還有13歲的加州 少女吉爾(Shanya Gill)，發明在兩分鐘內無人反應就自動發出警報的火災預報器；科羅拉多少女齊杜爾(Madhvi Chittoor)，六歲起就對「永久化學物質」產生興趣，和母親一起促成該州立法禁用這有害環境與健康的化學物質；鳳凰城15歲少年蘇卡托(Jordan Sucato)，保護寵物免受酷熱天之害有功；馬里蘭州11歲少年伍達德(Keivonn Woodard)，飾演聾人獲艾美獎 提名，提倡手語幫助身障者；以及賓州15歲慈善家培科拉(Dom Pecora)。