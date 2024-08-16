參觀法院打瞌睡 少女被銬換囚服 當事法官被要求暫不得審案

密西根州第36地區法院法官金恩。(取自領英)

密西根州 一名15歲少女13日隨團參觀底特律地區法院時，被發現打瞌睡，遭法官金恩(Kenneth J. King)痛斥一番，還下令將她上手銬、換囚服；女孩的母親痛批法官「霸凌」。該法院首席法官15日表示，金恩還需「接受必要訓練」，暫時不得審案。

逖爾(Latoreya Till)對底特律自由報說，「我女兒受到傷害，現在怕得要死。」她指出女兒伊娃‧古德曼(Eva Goodman)惹火金恩的真正原因不是打瞌睡，而是敢回嘴。她頂撞他以後，他才下令將她銬住、換上囚服，並要同行青少年表決這副德性是否該送進少年拘留所。

金恩向WXYZ電視台解釋「嚴處」的理由：「我要她感覺到，案子就是這麼辦的，當然，實際上我不會讓她入獄。」

第36地區法院首席法官麥科尼可(William McConico)說，金恩已經失去審判刑事案件的資格，必須接受「必要的訓練」，以便解決「何以致此」的根本問題。

麥科尼可說，「本院極力保證，在免於恫嚇或不敬的環境中，人人得享司法正義。金恩法官8月13日的行為，無法反映本院的莊嚴承諾。」

他說，州政府法院管理處已經核准對金恩法官的處置，金恩仍可繼續支領法官的薪資待遇。至於訓練的內容與時間長短，他不透露。

2006年開始擔任法官的金恩未即刻回復媒體提問。

逖爾說，她女兒那天會打瞌睡，是因為全家居無定所，參觀法院前一夜，「我們很晚才睡。通常要工作的時候，她很早就起來種樹，做甚麼都很帶勁。」

依娃跟隨非營利環保團體「綠化底特律」(The Greening of Detroit)參觀法院，不料遇到特嚴的法官。

「綠化底特律」組織的主席伍德（Marissa Ebersole Wood）說，雖然金恩法官要讓年輕人學會「尊重專業」的用意很不錯，方法卻讓人無法接受。「如果他認為參觀法院的學生對他不夠尊重，同學們大可告辭離去。」